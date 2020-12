Nelu Tătaru: Campania de vaccinare începe în ianuarie, cu cei 550.000 de angajați din sistemul medical

de Vladimir Ionescu , 6.12.2020

Campania de vaccinare împotriva COVID-19 va începe cel mai probabil în ianuarie, primii beneficiari fiind cei circa 550.000 de angajați din sistemul medical public și de stat, a declarat duminică la Huși ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

“Primii sunt cei din sistemul medical public şi privat. Avem aproape 550.000 de persoane în această cartografiere, urmând cei care sunt instituţionalizaţi, apoi cei care asigură bunăstarea şi buna funcţionare a societăţii. Sigur mă voi vaccina. Am repetat-o încă de la începutul acestei pandemii. Nu putem să ne imunizăm decât trecând prin boală sau făcând un vaccin. Tot acest an am aşteptat momentul în care să apară vaccinul. Acest vaccin a apărut, aşteptăm şi autorizarea de la Agenţia Europeană a Medicamentului. Sper să apară până de Crăciun şi atunci, din ianuarie să putem vaccina”, a declarat Nelu Tătaru.

Totodată, ministrul Sănătăţii a precizat că starea de alertă va fi prelungită de pe data de 14 decembrie.

“În acelaşi timp, ne vom raporta la fiecare localitate în parte. Avem acele restricţii, acele reguli impuse. În măsura în care avem o scădere în comunitate, nu vor interveni reguli suplimentare. În momentul în care vom avea o creştere a numărului de cazuri noi, pot interveni şi reguli suplimentare”, a afirmat Tătaru.

Vaccinarea a 60 – 70% din populație, în șase luni de la sosirea primului lot de vaccinuri anti-Covid, este ținta anunțată vineri de Valeriu Ghoerghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva noului coronavirus. Procentul este cel necesar penntru imunizarea colectivă.

Strategia de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, aprobată joi de CSAT, a fost publicată în Monitorul Oficial și prezentată vineri de medicul Valeriu Gheorghiță.