Negocierile coaliției: Funcțiile de responsabilitate administrativă – ocupate prin concurs. Programul de guvenare – gata cel târziu luni

de Adrian N Ionescu , 20.12.2020

Dacă în funcţiile de secretar și sub subsecretar de stat vor fi numiți reprezentanți ai partidelor, cele admnisitrative vor fi ocupate prin concurs atât la nivel național cât și teritorial.

Reglementările urmează să fie schimbate în consecință, potrivit declarațiilor liderilor coaliției PNL, USR PLUS și UDMR de la sfârșitul negocierilor de sâmbătă.

Programul de guvernare urmează să fie finalizat duminică, sau cel târziu luni, potrivit lui Florin Cîţu, care urmează să fie desemnat drept candidat la funcția de premier.

„Două treimi dintre capitolele de guvernare (printre care Finanţele, Fondurile europene, Digitalizarea ) au fost deja agreate de echipele celor trei partide. Ne-am asigurat că sunt măsuri care pot fi implementate foarte curând cu impact imediat pentru România “, a declarat Florin Cîțu.

Dacian Cioloș: Fără „sinecuri politice”

„Nu vom împărţi şi nu vom transforma în sinecuri politice posturile de responsabilitate administrativă, în instituţiile şi structurile deconcentrate, în acele agenţii care sunt conduse de directori generali care sunt funcţionari publici şi trebuie numiţi prin concurs”, a declarat Dacian Cioloș (foto), co-președintele USR-PLUS.

În schimb, „acele instituţii care sunt conduse de persoane care deţin funcţii de demnitate publică, adică de secretar de stat, subsecretar de stat – aceste funcţii de demnitate publică sunt funcţii politice, de răspundere politică şi normal că ele vor fi exercitate de reprezentanţi ai formaţiunilor politice din cadrul coaliţiei de guvernare”, a spus, preşedintele PNL, Ludovic Orban.

Modul în care se va face „separarea” funcțiilor de responsabilitate administrativă de funcțiile cu responsabilitate politică va fi clarificat de guvern „în perioada următoare separarea. Noi astăzi nu am discutat, nu am împărţit sinecuri, am discutat doar despre acele agenţii şi autorităţi care au în fruntea lor demnitari şi care trebuie numiţi cu un mandat”, a ținut să precizeze Dacian Cioloș.

Ludovic Orban: „Cei mai buni să ocupe posturile” administrative

Cât priveşte „palierul administrativ de funcţie publică, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul structurilor din teritoriu care pot fi regionale sau la nivel judeţean, susţinem o modificare clară a legislaţiei (…) astfel încât toate funcţiile publice să fie ocupate printr-un concurs organizat transparent la care să poată participa oricine îndeplineşte condiţiile de participare şi selecţia să fie obiectivă astfel încât cei mai buni să ocupe funcţiile publice”, a mai spus Ludovic Orban (foto).

Liderul PNL a adăugat că s-a „finalizat o orientare asupra modului în care urmează să fie definite poziţiile de rang 2 şi 3 din structura Guvernului”, fără să dea detalii.

Cât privește nemulțumirile din partid rezultatul negocierilor, Ludovic Orban a negat că ar exista tensiuni între el și lideri din Ardeal.

„Am respectat mandatul Biroului Politic întru totul. Mandatul a fost acela de a merge pe una dintre variantele propuse. A fost acceptată, varianta Florin Cîţu – premier şi preşedintele PNL – preşedintele Camerei Deputaţilor. A doua prevedere din protocol legată de pondere a fost respectată: în structura Guvernului, PNL deţine premier şi nouă ministere”, a spus președintele PNL.

Dan Barna: Nimeni nu este fericit sau nefericit

Obiectivul celor trei partide este să existe un guvern până la Crăciun sau cel târziu până la Revelion, a spus co-preşedintele USR PLUS, Dan Barna (foto).

„Nimeni nu e pe deplin fericit, nimeni pe deplin nefericit, suntem acolo unde trebuie să fim la momentul acesta, progresele sunt semnificative”, a declarat Dan Barna la finalul discuţiilor privind programul de guvernare al coaliţiei.

Dan Barna a mai spus că „obiectivul pe care îl avem cu toţii în vedere este (ca Guvernul să fie aprobat de Parlament) până la Crăciun sau între Crăciun şi Revelion”

Liderul USR nu și-a ascuns „ un sentiment de oboseală la momentul acesta, dar şi un sentiment de progrese reale care s-au făcut şi ieri şi astăzi”.

Cseke Attila: Problemele privind aplicarea Codului administrativ vor fi „prevăzute” în acordul coaliţiei

La rândul său, liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila (foto), a declarat că rezultatul cel mai important al ultimelor două zile de negocieri este creşterea încrederii dintre cele trei partide care vor forma coaliţia majoritară.

„Cel mai important rezultat al ultimelor două zile din punctul nostru de vedere este acela de creştere a încrederii între formaţiunile politice care îşi propun să formeze o coaliţie majoritară în Parlament” , a spus Cseke Attila.

Totodată, textul acordului de coaliţie va fi făcut public.

„Nu e nimic secret în ceea ce se pregăteşte (referitor la alegerea primarilor în două tururi – n.r.). În aplicarea Codului administrativ au apărut nişte probleme, dar acestea vor fi prevăzute în textul acordului coaliţiei”, a mai spus liderul UDMR.

Când vor merge la Palatul Cotroceni?

Florin Cîțu (foto) a spus că nu s-a discutat când reprezentanții coaliţiei vor merge la Palatul Cotroceni pentru desemnarea oficială sau pentru alte eventuale consultări.

„Întâi să terminăm negocierile aici”, a spus premierul care va cere desemnarea noului guvern.

Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns, vineri, la un acord privind o structură a guvernului de 18 ministere, condus de Florin Cîțu și privind ocuparea principalelor funcții parlamentare, după 10 ore de negocieri și atunci când puțini analiști politici se mai așteptau.