Muniție termobarică rusească descoperită în Donbas, Ucraina – Kyiv Post

de Razvan Diaconu , 23.2.2020

Armata ucraineană a anunțat că a descoperit în zona de război din Donbas proiectile termobarice TBG-7V produse în Rusia pentru lansatoare de grenadă, anunță Kyiv Post.

Muniția a fost descoperită în timpul unor operațiuni de deminare a frontierei din Stanytsya Luhanska. Potrivit datelor încrise pe muniție, aceasta a fost produsă în anul 2003. Proiectilele TBG-7V au fost dezvoltate la sfârșitul anilor 80 de compania moscovită Bazalt, fiind utilizate pentru lansatoare de grenadă RPG-7.

Armamentul termobaric crește abilitatea formațiunilor mici de infanterie de a distruge rapid, din apropiere, ținte puternic apărate precum fortificații de teren sau vehicole cu blindaj ușor. Industria sovietică a produs ”vârful de gamă” al grenadelor termobarice pentru calibrul 105 mm. Grenada detonează la impact și crează un nor gazos sub presiune care provoacă o semnificativă undă de șoc aruncând fragmente metalice. Gazul sub presiune pătrunde prin cele mai mici fisuri ale unui blindaj sau buncăr, având efect devastator pe o rază de 10 metri din punctul de impact.

Armata ucraineană a precizat că descoperirea acestui tip de muniție constituie o importantă dovadă că Rusia susține invazia din estul Ucrainei care încalcă dreptul internațional.

”Proiectilele descoperite nu au fost niciodată fabricate în Ucraina și nu s-au aflat niciodată în dotarea armatei ucrainene. Este un armament exclusiv rusesc. Informațiile noastre arată că muniția este utilizată de membri ai grupărilor armate rusești și de trupele administrației de ocupație din regiune”, transmite comunicatul armatei ucrainene.