Mugur Isărescu: Întârzierea redresării economice pune presiune pe cheltuielile publice

de Adrian N Ionescu , 12.2.2021

Criza nu s-a încheiat și „incertitudinile rămân extrem de mari și întârzierile suplimentare în redresarea economică vor pune mai multă presiune pe resursele publice și vor complica compromisurile în realocarea acestora”, declară guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Guvernatorul a participat vineri la conferința online BNR-FMI “Corporate Liquidity and Solvency in the Covid-19 Pandemic: The Role of Policies”.

FMI a estimat o contracție economică în Europa de 7%, dar „ca urmare a reacției ieșite din comun a politicilor publice, au fost evitate consecințe și mai dramatice” ale pandemiei, a apreciat Mugur Isărescu.

„Schemele de păstrare a locurilor de muncă, moratoriile privind obligațiile de plată, granturile și garanțiile de credite pot fi eficiente privind nevoile de lichiditate ale companiilor. (…) Cu toate acestea, avansând în acest sens, creșterea îndatorării ridică îngrijorări cu privire la riscurile de solvabilitate și perspectivele investiționale”, a subliniat Mugur Isărescu.

Mai mult, „amploarea impactului pandemiei asupra companiilor în 2020 încă urmează să se dezvăluie, pe măsură ce mai multe date devin disponibile. Vor avea loc schimbări de lungă durată în structura economiei, chiar dacă sunt greu de prezis în acest moment”, a avertizat guvernatorul BNR.

„Pentru a merge mai departe, este necesară o mai bună calibrare a politicilor pentru a face față acestor schimbări structurale, iar băncile ar trebui să instituie aranjamente pentru restructurarea datoriei acelor firme care pot fi salvate, facilitând în același timp ieșirea ordonată a acelor firme care este puțin probabil să reușească în economie post-pandemică”, consideră Mugur Isărescu.