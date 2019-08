Ministrul rus al Finanţelor: Noile sancţiuni impuse de SUA nu vor afecta situaţia financiară a ţării

de Iulian Soare , 4.8.2019

Sancțiunile americane sumplimentare afectează relațiile bilaterale dintre Moscova și Washington, dar sistemul financiar al Rusiei este rezistent la presiunile externe, a declarat sâmbătă ministrul de Finanțe Anton Siluanov, citat de Reuters.

”Economia Rusiei a dovedit deja că este rezistentă la restricțiile externe din ultimii ani. În ceea ce privește datoria publică și datoriile corporative, suntem încrezători să sistemul financiar pe care l-am creat ne permite să asigurăm nevoile bugetului și companiilor… ”, a spus Siluanov.

Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunţat într-un comunicat de presă din 2 august impunerea unei noi runde de sancţiuni împotriva Rusiei pentru atacul cu neurotoxina Noviciok împotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal în 2018, în Marea Britanie.

Washingtonul se va opune oricărei asistenţe acordate Moscovei “din partea instituţiilor financiare internaţionale” şi va limita accesul băncilor americane la piaţa datoriei suverane a Rusiei, potrivit comunicatului semnat de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american Morgan Ortagus.

Statele Unite vor limita, de asemenea, exporturile în Rusia de produse şi tehnologii americane “de importanţă strategică pentru programul de arme chimice şi biologice” al acestei ţări.

La fel ca în cazul primei runde de sancţiuni, aceste măsuri, luate în virtutea unei legi americane din 1991 privind eliminarea armelor chimice şi biologice (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991, CBW Act), vor intra în vigoare după o perioadă de notificare a Congresului de 15 zile şi vor rămâne în vigoare pentru cel puţin 12 luni.

Potrivit AFP, legea prevede că sancţiunile pot fi ridicate numai dacă Rusia demonstrează că “nu va mai folosi arme chimice în viitor”, în baza controlului inspectorilor internaţionali, şi dacă acordă compensaţii victimelor atacului cu Noviciok.

Aceasta este a doua serie de sancţiuni americane în acest caz. În august 2018, Washingtonul a impus o primă rundă de represalii economice la adresa Moscovei, vizând exportul anumitor produse tehnologice şi vânzările de arme.