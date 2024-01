Ministrul moldovean de Externe și-a anunțat demisia – „Voi continua să fiu alături de Maia Sandu indiferent în ce poziție mă voi afla”

Nicu Popescu și-a anunțat miercuri demisia din funcția de ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova, într-o conferință de presă. ”Cu un amalgam de sentimente doresc să vă anunț că am luat decizia de a-mi depune mandatul de viceprim-ministru și ministru de Externe”, a declarat Nicu Popescu.

„Împreună cu guvernarea am reușit să realizăm o serie de obiective fundamentale pentru țara noastră. Am reușit să ridicăm Moldova din cea mai rușinoasă perioadă în istoria diplomației. Am îndeplinit cu succes obiectivele stabilite la începutul mandatului și la această etapă am nevoie de o pauză. Voi continua să fiu alături de doamna președintă Maia Sandu, de echipa de guvernare indiferent de poziția în care mă voi afla”, a mai declarat Nicu Popescu.

El nu a explicat motivele, dar presa locală a vehiculat posibilitatea ca el să fie numit negociatorul-şef al Republicii Moldova pentru aderarea la UE. Consiliul European din 14-15 decembrie 2023 a dat undă verde începerii negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova.

Premierul Dorin Recean a declarat recent că din partea Chişinăului negociator-şef va fi “un vicepremier”. În guvernul moldovean sunt acum trei vicepremieri – Nicu Popescu, Oleg Serebrian şi Dumitru Alaiba. Pe de altă parte, zilele trecute, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, declara că se intenţionează crearea unui minister fără portofoliu, care se va ocupa de negocieri, dar nu a precizat cine va fi negociatorul-şef.

Nicu Popescu este licențiat în Științe Politice, Relații Internaționale, Universitatea de Stat de Relații Internaționale din Moscova, Rusia. El deține un master în Relații Internaționale și Studii Europene, CEU, Budapesta, Ungaria și este doctor în Științe Politice, Departamentul Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea Central Europeană (CEU), Budapesta, Ungaria.

În mandatul său, Republica Moldova a obținut statul de țară candidată la aderarea în Uniunea Europeană.

