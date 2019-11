Ministrul Mediului: România este în 13 proceduri de infringement şi în 11 proceduri de preinfringement în domeniu

de Adrian N Ionescu , 7.11.2019

România are 13 proceduri de infringement şi 11 proceduri de preinfringement pe mediu, a declarat, joi, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, citat de Agerpres.

„Este o mare provocare pentru că guvernările PSD au subfinanţat an de an acest domeniu, l-au ignorat complet şi am ajuns să avem acum 13 proceduri de infringement şi 11 proceduri de pre-infringement. Dacă nu rezolvăm urgent şi nu ne aliniem la normele europene vom sfârşi prin a plăti”, a spus ministrul Mediului, invocând „incompetenţa altora”.

Totodată, noul ministru a promis: „Vom face tot ce ne stă în putinţă să oprim tăierile ilegale de păduri din România. Cred că cetăţenii României aşteaptă să fim implicaţi să rezolvăm această problemă. Suntem ultimii din Europa la reciclare”.

Hoţii de lemne au provocat moartea a doi pădurari în ultimele săptămâni în urma controalelor.

De la începutul acestui an s-au înregistrat 16 cazuri de agresiune asupra personalului silvic al Romsilva care asigură paza fondului .

Între 2014 şi 2018 au avut loc alte 168 de cazuri de agresiuni, unele dintre ele necesitând spitalizarea, din cauza rănilor grave suferite.

Costel Alexe a preluat, joi, portofoliul de ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, într-o conferinţă de presă la care au participat premierul Ludovic Orban şi vicepremierul Raluca Turcan.