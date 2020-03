Ministrul Mediului, despre poluarea Capitalei: Avem suspiciuni de activități industriale, mai ales noaptea

de Vladimir Ionescu , 2.3.2020

“Avem și noi suspiciuni de activități industriale (foarte poluante – n. red.) care se desfășoară în jurul Bucureștiului, mai ales noaptea”, a declarat luni ministrul Mediului, Costel Alexe, după ședința de urgență la care au participat și reprezentanți ai Gărzii de Mediu și Agenției de Mediu.

Reuniunea a fost stabilită la prima oră, după ce rețelele de senzori au măsurat o poluare excesivă în Capitală duminică noaptea și luni dimineața.

Ministrul Alexe a anunțat că până la sfârșitul săptămânii vor fi controlate toate sursele de poluare din București și vecinătate.

El a precizat că rețeaua națională a înregistrat depășiri de până la opt ori de ale particulelor în suspensie PM10 și “depășiri foarte, foarte mari” de NO2 – dioxid de azot.

“Am avut acest episod de poluare ca urmare a unui cumul de factori. Arderile necontrolate din București și județul Ilfov, au fost seizări la 112, am avut discuții cu ISU, în afară de incendiul semnalat la 12 noaptea la Gara de Nord și a sesizărilor primite cu arderile de vegetație și gunoaie din cursul serii, am ajuns să avem condiții de calm atmosferic și cu viteze reduse ale vântului, de sub 7 km/h. Am avut valori ridicate. Creșterile au început la 21:00, cu vârful către 4 dimineață, scăzând către primele ore ale zilei. Acum avem valori de intrare în normalitate ale aerului, cu depășiri încă de PM10”, a declarat Costel Alexe, în conferința de presă.

Toate aceste accidente nu pot duce însă la nivelurile înregistrate de cele două rețele de senzori existente în Capitală, a recunoscut ministrul, care a adăugat, întrebat de presă:

Avem și noi suspiciuni de activități industriale în Ilfov și București, mai ales noaptea, care dau în atmosferă cantități ridicate de poluanți.

El a adăugat că în județul Ilfov sunt 46 de firme și în București 69 de firme autorizate pentru procese de ardere.

Toate acestea, precum și celălalte surse mari de poluare vor fi controlate până la sfârșitul săptămâni.

Depășiri chiar și cu 1.000% ale plafonului maxim admis

Nivelurile alarmante înregistrate:

duminică noaptea – depășiri chiar și cu 900-1.000% peste limitele maxim admise la poluarea cu PM2,5 (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 2,5 microni – de la arderi, de exemplu) și de aproape 800% la poluarea cu PM10 (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni – de la praf sau polen)

(particule în suspensie cu diametrul mai mic de 2,5 microni – de la arderi, de exemplu) și de aproape 800% la poluarea cu PM10 (particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni – de la praf sau polen) luni dimineață, la ora 8:00, la stația de lângă Lacul Morii, erau raportate depășiri de 754% peste limita maxim admisă pentru PM2,5 – adică de 189 de micrograme pe metrul cub – față de limita de 25 µg/m³ admisă de Organizația Mondială a Sănătății

la PM10, senzorii înregistrau depășiri de 476% peste limita maxim admisă – adică 238 de micrograme pe metrul cub – față de limita de 50 µg/m³

Principalele surse de poluare din București sunt traficul (peste 50%), încălzirea termică, centralele de apartament, industria din jurul orașului, gropile de gunoi și șantierele care nu respectă normele