Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu (foto stânga), și ministrul Muncii, Marius Budăi se întrec în declarații televizate despre creșterea pensiilor. Cel dintâi promite că va fi mai mare decât prevede legea, dar cel de-al doilea anunță impactul bugetar de 11 miliarde de lei.

„Impactul bugetar este de 11 miliarde de lei. Când am făcut această propunere, am analizat-o foarte bine, am combinat şi am modelat datele în aşa fel încât să putem să ne asigurăm că avem spaţiu bugetar (…) nu sunt niciun fel de probleme, putem asigura această majorare începând cu 1 ianuarie”, a afirmat ministrul Muncii vineri seara, citat de News.ro.

„Vom avea creştere de pensii, cu siguranţă. A fost anunţată şi rămâne ultima discuţie de făcut în coaliţie când suntem cu tot bugetul. Nu trebuie să uităm că avem un cuantum suplimentar şi la Apărare, nu trebuie să uităm că avem o serie de elemente de care trebuie ţinut cont în sensul în care creşterea economică se reduce pe anul viitor, dar creşterea de pensii va fi şi va fi mai mare decât prevede legea”, a susținut ministrul Finanțelor sâmbătă dimineață.

Adrian Câciu susține că România are bani și pentru sprijinul gospodăriilor şi companiilor în zona de energie.

Adrian Câciu se laudă că nu ia bani de la FMI

„Preţurile sunt compensate pentru consumatorii casnici, aproape 90% din ei sunt protejaţi, pentru economie avem acele prevederi care privesc anumite domenii cu 100% şi alte domenii cu 85%. Se mai lucrează şi în Parlament la o ajustare”, a afirmat ministrul Finanţelor.

Adrian Câciu a ținut să precizeze că „sunt bani. Fără FMI. Ne vom împrumuta de pe piaţă, deşi o să avem anul viitor un vârf de plată, necesarul de finanţare va fi în scădere, de la 14% în 2020 îl reducem anul viitor la 9,3% din PIB, dar este un vârf de plată de 80 de miliarde, datorie care trebuie rostogolită, datorie care provine din guvernele anterioare”.

