Ministrul energiei convoacă comitetul ministerial pentru sectorul energetic, din cauza caniculei prelungite

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunţă că, având în vedere perioada deosebit de călduroasă prin care trecem, a convocat pentru luni, ora 11:00, comitetul ministerial pentru sectorul energetic.

Pe agenda şedinţei se află analiza situaţiei actuale din sistemul energetic naţional, impactul condiţiilor meteorologice şi soluţiile necesare şi evoluţia consumului şi producţiei pe termen scurt şi mediu. Ministrul a dat asigurări că sistemul energetic naţional este sigur. Ministrul precizează că are un dialog constant şi foarte bun cu producătorii pentru a găsi soluţii pentru creşterea producţiei în această perioadă — fie ca vorbim de hidrocentrale, de grupurile pe gaz sau de termocentralele pe cărbune. „Vom continua cu toţii să facem tot ceea ce este posibil pentru ca românii să aibă energie sigură, accesibilă şi verde”, a scris ministrul Energiei pe Facebook.

Ministrul precizează că la acest “comandament de vară” vor participa: Transelectrica – Dispeceratul Energetic Naţional (DEN), OPCOM, ANRE, Transgaz, principalii producători şi distribuitori, colegii din Ministerul Energiei.

Burduja arată că ”sistemul energetic naţional este sigur”. ”La nivelul DEN sunt experţi de top şi nu avem niciun motiv să ne facem griji: se monitorizează cu maximă atenţie producţia şi consumul, iar echilibrul sistemului este prioritate zero. Pot apărea avarii punctuale, locale, iar operatorii de distribuţie sunt pregătiţi să intervină. Dar nu se pune problema unor întreruperi pe scară largă a furnizării de energie electrică”, subliniază Sebastian Burduja.

Ministrul Energiei mai afirmă că, ”după 34 de ani în care investiţiile (mai ales cele publice) în sectorul energetic au fost la un nivel extrem de redus, nu putem să ne aşteptăm la miracole”.

„Totuşi, într-un singur an, am atras finanţări nerambursabile de 13,6 miliarde euro — în producţie, în transport, în distribuţie. Efectele se vor vedea în timp, atât prin creşterea producţiei de energie electrică şi de gaze naturale, cât şi prin modernizarea reţelelor”, a precizat Burduja.

„De un an de zile spun ca stocarea este prioritatea zero a sectorului energetic. De aceea am salvat şi relansat apelul din PNRR pentru stocare în baterii, de 80 de milioane de euro, şi ne pregătim până la finalul anului să mai lansăm un apel de 200 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. De aceea am restartat proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti şi voi susţine orice hidrocentrală cu acumulare prin pompaj. Da, trebuia să le fi făcut de 30 de ani…dar măcar acum le-am început şi le punem pe şine”, mai subliniază Burduja.

Ministrul mai precizează că are un dialog constant şi foarte bun cu producătorii pentru a găsi soluţii pentru creşterea producţiei în această perioadă — fie ca vorbim de hidrocentrale, de grupurile pe gaz sau de termocentralele pe cărbune.

„Vă asigur că vom continua cu toţii să facem tot ceea ce este posibil pentru ca românii să aibă energie sigură, accesibilă şi verde — da, în această ordine”, a arătat Sebastian Burduja. MInistrul face referiri şi la preţurile energiei. ”Legat de preţuri, pentru cine vrea să ştie adevărul: preţul mediu înregistrat pe PZU 2024 la zi este 421 lei/MWh, sub nivelul ian-iul 2023 – 531 lei/MWh, ian-iul 2022 – 1.150 lei/MWh”, spune el.

„Toată lumea se pricepe la fotbal, la politică şi…la energie. Din fericire, România are experţi care chiar se pricep la acest domeniu (sunt norocos să îi am pe o parte dintre ei în Consiliul Onorific şi în Ministerul Energiei) şi aceştia ţin lucrurile în echilibru — la propriu şi la figurat. Pe toţi cei care au întrebări şi doresc răspunsuri avizate îi rog să ne scrie la office.cabinet@energie.gov.ro. Totul va fi bine!”, mai afirmă Burduja în postare.

