Suspiciunea privind expunerea unor tablouri false la Muzeul de Artă al României va fi verificată – ministrul Culturii va analiza documentele

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunțat că va verifica autenticitatea lucrărilor expuse în expoziția Victor Brauner prin analiza documentelor de provenienţă a exponatelor aflate acum la Muzeuli Naţional de Artă a României (MNAR).

Turcan nu consideră necesară apelarea la experți internaționali specializați în pictura lui Victor Brauner pentru autentificarea tablourilor din expoziția „Între oniric și ocult,” cum a solicitat Asociația Experților și Evaluatorilro de Artă.

„Ca ministru am solicitat o prezentare detaliată a colecţiilor şi documentelor din spatele exponatelor. În acelaşi timp, Corpul de Control este un organism tehnic şi în niciun caz nu ar putea să se pronunţe pe calitatea unor exponate sau să le expertizeze profesional. (…) Există răspunsul Muzeului Naţional de Artă al României. În primul rând, voi analiza toate documentele de provenienţă a exponatelor. Vă daţi seama, este ca o suspiciune de corupţie. Dacă cineva spune că o persoană a greşit trebuie să şi demonstreze că acea persoană a greşit. E anapoda să ajungem să ne justificăm în spaţiul public că o instituţie are exponate autentice sau de calitate. Nu este în regulă”, a răspuns ministrul Culturii jurnaliştilor.

Raluca Turcan consideră „îngrijorător faptul că un om de cultură îndrăzneşte (…) a ridica un semn de întrebare cu privire la una dintre cele mai credibile instituţii muzeale”

Raluca Turcan a dat asigurări că specialiştii în domeniu vor verifica „dacă există vreo fărâmă de adevăr” cu privire la afirmaţiile lansate în spaţiul public cu privire la expoziţia Victor Brauner.

„Vă spun foarte franc punctul meu de vedere. Din nefericire, pentru iubitorii de cultură şi cei preocupaţi de aspectele de fond în privinţa calităţii exponatelor, acesta este, de fapt, un conflict între două persoane care au o istorie mai veche şi am ajuns ca în spaţiul public dacă cineva aruncă piatra sute de oameni să se chinuiască să demonstreze că nu a lovit pe nimeni. Aşadar, sunt destul de reţinută cu privire la temeinicia acestei acuzaţii. Mai mult decât atât, în calitate de ministru al Culturii (…) consider îngrijorător faptul că un om de cultură îndrăzneşte sau ajunge în punctul de a ridica un semn de întrebare cu privire la una dintre cele mai credibile instituţii muzeale din România, dacă nu cea mai credibilă, vorbim de Muzeul Naţional de Artă al României. Voi verifica cu specialişti dacă există vreo fărâmă de adevăr. Dacă nu, nu voi încuraja sub nicio formă un conflict personal care să se răsfrângă în spaţiul public”, a declarat ministrul Culturii.

Acuzațiile aduse de Pavel Șușară și Asociația Experților și Evaluatorilor

Asociația Experților și Evaluatorilor de Artă din România solicită ministrului Culturii, Raluca Turcan, să comande o contraexpertiză realizată de experți internaționali, pentru a confirma sau infirma autenticitatea unor picturi atribuite lui Victor Brauner expuse în această perioadă la Muzeul Național de Artă al României, în cadrul expoziției „Între oniric și ocult.”

Asociația nu prezintă tablourile sau colecțiile particulare pe care experții le bănuiesc a fi falsuri, dar mai mulți evaluatori de artă au lansat pe Facebook apeluri pentru verificări urgente ale Ministerului Culturii în care menționează și posesorii acestor lucrări. Fostul premier Adrian Năstase și cei doi fii ai săi – Andrei și Mihnea – sunt nominalizați ca proprietari ai unor astfel de tablouri semnate fraudulos Victor Brauner.

Unul dintre primii care au semnalat în public prezența la MNAR a acestor falsuri grosolane este criticul de artă și expertul Pavel Șușară, care a scris pe Facebook: „Un număr semnificativ de lucrări, peste numărul degetelor de la o mână, din expozitia Brauner, sunt falsuri la limita ridicolului. O asemenea alterare a unui act cultural major, comisă de o instituție publica de vârf, așa cum este MNAR-ul, nu poate fi trecută cu vederea nici de Ministerul Culturii, dar nici de instituțiile care trebuie să investigheze asemenea tipuri de infracțiuni.”

MNAR respinge acuzațiile: S-au avut în vedere autentuificări ale unor experţi recunoscuţi

Ca răspuns la acuzațiile aduse, Muzeul Naţional de Artă al României a transmis un comunicat de presă în care a precizat că expoziţiile Romulus Ladea, Zoe Vida Porumb şi Victor Brauner au fost realizate cu lucrări din colecţia MNAR şi a altor muzee din ţară, precum şi din colecţia familiei (Romulus Ladea) şi cu lucrări puse la dispoziţie de artistă (Zoe Vida Porumb).

„Expoziţia Victor Brauner a fost organizată cu lucrări din colecţia Muzeului Naţional de Artă al României, a Centrului Pompidou, Muzeul de Artă Modernă Saint Etienne, Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană din Strasbourg, din colecţii particulare din România şi Franţa. Pentru acestea s-au avut în vedere autentificări ale unor experţi recunoscuţi şi prezenţa lor în surse bibliografice care nu a fost contestată în lucrări cu caracter ştiinţific. Prin urmare, Muzeul Naţional de Artă al României nu a luat cunoştinţă până în prezent de existenţa unor falsuri în expoziţiile pe care le-a organizat”, se precizează în comunicatul MNAR, semnat de directorul general al instituţiei muzeale, Călin-Alexiu Stegerean.

