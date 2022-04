Ministerul Sănătății și CNAS extind atribuțiile medicilor de familie

Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Pachetul de bază în asistenţa medicală primară include acum și intervenţii de mică chirurgie, imobilizare entorsă, sondaj vezical, peakflowmetrie, administrare medicaţie sub formă de aerosoli, susține Casa Naţională de Asigurări de Sănătate citată de Agerpres.

Prin Ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS a fost aprobată prelungirea aplicabilităţii până la 31 decembrie 2022 a prevederilor privind pachetele de servicii şi a Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi modificări şi completări ale acestora, în vigoare de astăzi.



Potrivit CNAS, serviciile de administrare a tratamentelor – intramuscular, subcutanat, intravenos sau perfuzabil, după caz – au fost incluse în categoria serviciilor medicale care pot fi efectuate la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz, în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit.



„Am lărgit pachetul de servicii acordate de medicii de familie pentru ca pacientul să aibă acces mai facil la tratamente, să nu mai fie obligat să se deplaseze la cabinet pentru a beneficia de un tratament, atunci când starea de sănătate nu îi permite acest lucru”, a declarat Adela Cojan, preşedintele interimar al CNAS.



Pe lângă celelalte servicii deja existente, pentru depistarea precoce a factorilor de risc asociaţi bolilor cronice cu impact major în sănătatea publică, au fost introduse reglementări speciale pentru prevenirea, depistarea şi tratamentul diabetului zaharat.



Suplimentarea cu 22% a bugetului alocat pentru medicina de familie a permis de la 1 aprilie creşterea la 10 lei a valorii garantate a punctului per capita (faţă de valoarea minimă garantată de 8,5 lei până în ieri), precum şi creşterea la 4 lei a valorii garantate a punctului pe serviciu (faţă de valoarea minimă garantată de 3,5 lei până ieri).



În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în lista serviciilor conexe au fost introduse şi serviciile care pot fi recomandate de medicii de specialitate medicină fizică şi reabilitare, respectiv serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum şi serviciile furnizate de fizioterapeut, care se acordă conform unui plan de proceduri specifice recomandat de medicul de medicină fizică şi reabilitare.



A fost revizuită integral lista afecţiunilor la adult şi copil pentru care pot fi acordate servicii de medicină fizică şi reabilitare în baza de tratament şi au fost adăugate noi proceduri precum respiraţie la presiune pozitivă, masaj pneumatic al extremităţilor, crioterapie.



În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice au fost introduse două noi analize medicale de laborator care pot fi acordate persoanelor asigurate: TTGO (test de toleranţă la glucoză per os) şi HBA1c (o singură dată pe an), numai la recomandarea medicilor de familie pentru pacienţii adulţi asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.