Marile bănci au finanțat cu sute de miliarde de dolari companii implicate în defrișări masive

Marile bănci comerciale au investit aproape 120 de miliarde de dolari în companii de agribusiness implicate în defrișări masive de păduri, potrivit unei investigații realizate de organizația pentru drepturile omului Global Witness, scrie Financial Times.

Activiștii susțin că în cei peste cinci ani de la semnarea Acordului Climatic de la Paris, instituțiile de credit BNP Paribas, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank sau Bank of America au acordat sprijin financiar pentru 20 de mari companii agricole implicate în defrișări. Printre acestea se numără și producătorul brazilian de carne JBS, care a încheiat zeci de acorduri financiare în perioada 2016-2020.

Printre tranzacțiile scoase la iveală se numără și o finanțare de 730 de milioane de dolari pentru Olam International, unul dintre cei mai mari furnizori de ingrediente alimentare din lume, de la JPMorgan. Olam International este investigat de Forest Stewardship Council pentru că ar fi distrus pădurea tropicală din Gabon.

Despădurirea este o sursă majoră de emisii de carbon. Această problemă urmează să fie abordată la viitorul summit COP26 privind schimbările climatice, care va avea loc în Marea Britanie.

În ciuda interesului în creștere în rândul companiilor pentru plantarea de copaci, combaterea defrișărilor pe lanțurile de aprovizionare rămâne o problemă mai puțin abordată de investitori decât alte aspecte legate de amprenta de mediu a companiile, cum ar fi măsurarea emisiilor directe ale firmelor.

Datele Global Witness arată că cele mai mari cinci bănci din lume au încheiat un total de aproape 570 de tranzacții de obligațiuni și împrumuturi pentru companii suspectate sau acuzate de tăieri masive de lemn.

Banca americană de investiții JPMorgan a câștigat 48,9 milioane de euro din tranzacții cu firme care au alimentat distrugerea pădurii tropicale în ultimii cinci ani, plasând-o în topul băncilor care și-au mărit depozitele financiare de pe urma exploatării resurselor naturale.

HSBC a fost a doua cea mai mare bancă privată descoperită de analiștii de la Global Witness, în ciuda faptului că gigantul financiar s-a angajat public în 2017 să oprească finanțarea firmelor acuzate de defrișare.

Oficialii băncii au precizat că relațiile comerciale dintre companiile agricole și bancă s-au încheiat sau sunt pe cale să se încheie.

BNP Paribas, cea mai mare bancă din Franța și cea mai mare bancă din zona euro, a negat acuzațiile că ar susține defrișările, iar Deutsche Bank și JPMorgan au refuzat să comenteze.