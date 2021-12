Marian Jean Marinescu / Două scrisori: Importanța gazelor naturale și a energiei nucleare în tranzitia verde

Gazele naturale trebuie mentinute ca energie de tranzitie si investitiile in centralele care folosesc gaz pentru a produce electricitate nu trebuie definite ca nesustenabile. La fel, cele in energia nucleara.

Acestea sunt principalele idei pe care impreuna cu colegi din EPP le-am comunicat in cadrul unei scrisori Comisiei Europene.

Impreuna cu colegii mei din PPE, Markus Pieper (PPE Germania), François-Xavier Bellamy (PPE Franta) si Christian Ehler (PPE Germania) i-am solicitat comisarei Mairead McGuiness informatii despre viitorul act delegat complementar (DA) care stabilește criteriile tehnice de screening pentru atenuarea schimbărilor climatice și obiectivele de adaptare, în special pentru unele sectoare energetice și agricultură.

O mare parte din industria europeană și părți din sectorul energetic intenționează să treacă de la sistemele pe cărbune, la cele pe gaze. In ceea ce priveste centralele care folosesc gaz pentru a produce electricitate, valorile limită ale pragurilor de emisii trebuie stabilite într-un mod care să permită ca investițiile în astfel de centrale centrale să fie clasificate drept durabile – cel puțin pentru o perioadă de tranziție.

Am intrebat-o pe doamna McGuiness daca executivul european intentioneaza sa permita doar centralelor care folosesc gaz pentru a produce electricitate care nu emit mai mult de 100 de grame de CO₂ pe kilowatt-oră să se califice drept investiții „durabile”? Cea mai modernă astfel de centrala din Europa, care a fost pusa in functiune la Berlin în 2020, are o amprentă de carbon de aproximativ 220 de grame de CO₂ pe kilowatt-oră. Deci trebuie sa stabilim limite realiste.

O alta intrebare este ce rol vor juca „aspectele regionale”. Solicitam ca toate regiunile afectate de tranziția energetică să primească același sprijin, prin regulile privind ajutorul de stat sau sprijinul financiar.

De asemenea, insistăm ca actul delegat al Comisiei sa nu excluda anumite tehnologii, cum ar fi cea nucleara. Scopul nostru comun este de a reduce masiv emisiile de CO2, nu de a favoriza sau exclude soluții tehnologice.

In raspunsul sau, doamna comisar McGuiness arata ca actul delegat complementar va acoperi gazele naturale si tehnologiile conexe ca activități tranzitorii. Potrivit dnei McGuiness, actul delegat va acoperi, de asemenea si activitățile legate de energia nucleară în concordanță cu procesul de evaluare specific.



Asteptam publicarea actului delegat, un document care va influenta investitiile și va avea impact asupra mai multor sectoare economice.

Asa cum am spus nu o data, tranziția către neutralitatea climatică trebuie abordată în mod realist și responsabil.