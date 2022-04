Marian-Jean Marinescu, eurodeputat în grupul PPE din Parlamentul European

Nu trebuie să ne ferim de cuvinte. Este din ce în ce mai clar că ceea ce face Rusia lui Putin în Ucraina sunt crime de război. De aceea, în Grupul PPE din Parlamentul European am înțeles rapid urgența blocării totale a Rusiei. In data de 23 februarie, PPE si-a exprimat public sprijinul pentru poporul ucrainian, si de atunci loggo-ul sub care funcționăm este: WE STAND WITH UKRAINE (Suntem alături de Ucraina). Încetarea războiului, pacea și reconstrucția Ucrainei- acestea sunt obiectivele noastre.

Acțiuni imediate

În calitate de coordonator al politicilor de transport din cadrul grupului am lansat o serie de inițiative care să contribuie la atingerea acestor obiective: am propus blocarea vânzărilor de avioane, componente și alte tipuri de echipament aviatic către companiile de zbor rusești precum și blocarea companiei aeriene ruse de stat, Aeroflot ca și a oricăror altor companii sau persoane cu legături cu Rusia. Am cerut apoi Turciei, Georgiei, Azerbaijanului, Iraqului, Turkmenistanului și Kîrgîstanului să își închidă spațiul aerian pentru avioanele rusești. Operatorii de transport rusi atât de pe uscat cât și de pe calea ferată și mare au fost de asemenea blocați, tot la solicitarea noastră. În tot acest context, una dintre propunerile mele trimise Comisiei Europene s-a referit la o abordare coordonată a transportului rutier in statele UE pentru a permite transportul mărfii dinspre și către Ucraina dar și crearea coridoarelor umanitare sigure pentru civili (combustibil, alimente, medicamente, generatoare de energie și campusuri mobile). Tot la propunerea noastră coridoarele terestre verzi sunt menținute deschise pentru a aduce în Ucraina tot ce este necesar pentru creșterea producției agricole (de exemplu, pesticide sau îngrășăminte) și pentru a scoate din Ucraina toate produsele agricole care pot fi încă exportate. Am cerut Comisiei Europene catalogarea drept ajutor umanitar a transportului de pasageri și bunuri către Ucraina ca si facilitarea relocării in Statele Membre a valurilor de refugiați ucrainieni. Data de 8 aprilie va rămâne în istoria PE drept ziua în care am solicitat Statelor Membre și instituțiilor europene interzicerea totală a importurilor de energie din Rusia. Cu o majoritate zdrobitoare (413 voturi pentru din 552 exprimate) PE a adoptat o rezoluție care oglindește propunerile PPE, inclusiv acordarea statutului de stat candidat UE pentru Ucraina și extinderea livrărilor de armament pentru ca ucrainienii să se poată apăra pe front.

Mobilitate europeană militară

Pe de altă parte, este clar că UE trebuie să reconsidere ideea înarmării și readaptarea infrastructurii sale de mobilitate militară. Împreună cu mulți alți colegi din Parlament am cerut Comisiei Europene creșterea ponderii ratei de cofinanțare a UE pentru proiectele de mobilitate militară, în special în partea de est a UE. Dincolo de asta, am mai solicitat:

investiții în infrastructura necesară mobilității militare

proceduri simplificate de evaluare a aplicațiilor pentru proiectele de mobilitate militară din Facilitatea de Conectare a Europei (CEF)

simplificarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele de mobilitate militară.

Prin urmare, #UE va aloca pentru 22 de proiecte de mobilitate militară aproape 340 de milioane de euro din anvelopa militară a Facilității de Conectare a Europei (#CEF). Amploarea finanțării este mult sub ceea ce este necesar pentru a pregăti continentul pentru o amenințare militară și pentru a satisface nevoile strategice actuale ale UE. Am propus în #TRAN utilizarea pentru mobilitate militară a fondurilor din Mecanismul pentru redresare și reziliență, deoarece aproximativ 232 de miliarde de euro din împrumuturile fondului post-pandemie nu au fost încă alocate pentru utilizare.

Sancțiuni

UE nu trebuie să fie complice la finanțarea războiului. De aceea, dincolo de embargoul energetic, PPE a propus ca băncile rusești implicate în comerțul cu petrol și cărbune să fie deconectate de la sistemul SWIFT. Statele membre ar trebui să refuze accesul în toate porturile UE pentru navelor care merg către Rusia. Infrastructura noastră nu poate fi folosită pentru a alimenta o mașină de război. PPE este de părere că statele membre ar trebui să expulzeze ambasadorii ruși staționați în țările lor pentru a reduce la minimum prezența diplomatică a Rusiei. De asemenea, sancțiunile împotriva Belarusului trebuie să le reflecte pe cele introduse împotriva Rusiei. De aceea, este necesară introducerea de sancțiuni secundare asupra tuturor acelor entități care vor ajuta regimurile rus și belarus să eludeze sancțiunile. PPE consideră că pozițiile luate de unele țări de a susține sau de a se abține în a condamna regimul lui Putin trebuie să aibă consecințe. PPE a mai solicitat declanșarea procedurilor judiciare în cadrul dreptului internațional pentru investigarea și urmărirea penală a oricăror fapte comise de Putin și Lukașenko, care se califică din punct de vedere juridic drept crimă de război. În această perioadă se află în curs un proces de reajustare a legislației europene ca urmare a războiului: excluderea participării Rusiei in diversele proiecte si organisme internaționale, consolidarea independenței față de Rusia, creșterea autonomiei UE, consolidarea relației cu Ucraina și Vecinătatea de Est a UE. Lista întreagă a legislației în curs de reajustare poate fi consultată mai jos:

In paralel cu aceste măsuri, PPE a propus deconectarea Rusiei de la Interpol. A fost trimisă o scrisoare către Interpol prin care se solicită deconectarea autorităților ruse de la sistemul de informații Interpol.

Refugiații

Responsabilitatea primirii refugiaților trebuie să fie partajată între statele membre și cele vecine: Statele membre din prima linie (Polonia, România, Ungaria, Slovacia) și Moldova se confruntă cu sosiri masive de refugiați, în principal femei și copii. PPE a propus ca mecanismele existente (de exemplu mecanismul de protecție civilă) să fie utilizate pentru a împărtăși eforturile de primire a refugiaților și a solicitat Comisiei Europene să propună un mecanism de relocare bazat pe articolul 78 alineatul (3) din TFUE. 4,2 milioane de cetățeni ucraineni au fugit din calea războiului și s-au adăpostit în țările vecine, țări care acum au nevoie urgentă de ajutor financiar pentru a-i găzdui și proteja. Una dintre aceste măsuri este și creșterea ratei de prefinanțare prin instrumentul financiar #REACT–#EU (Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei), pe care am votat-o în regim de urgență, la Strasbourg. Pentru statele UE din vecinătatea Ucrainei, #România, Ungaria, Polonia și Slovacia, dar și pentru statele care au primit refugiați în raport de 1% cu populația națională prefinanțarea crește la 45%, în timp ce pentru celelalte state ale UE, aceasta este majorată de la 11% la 15%.

În felul acesta, statele membre care primesc refugiați ucraineni, vor putea accesa mai repede fonduri europene pentru locuințe, incluziune socială, locuri de muncă, precum și pentru a le putea oferi copiilor acces la educație și la asistență medicală.

Prin aceste măsuri, fondurile europene pot fi mobilizate mult mai rapid pentru a ridica povara financiară exercitată asupra guvernelor naționale.

Securitatea alimentară europeană

PPE a atras atenția cu privire la necesitatea unui plan de acțiune holistic al UE pentru a asigura securitatea alimentară în UE și în țările terțe (Africa de Nord), care vor fi grav afectate de criza actuală. O estimare a impactului recoltei mai scăzute în Ucraina și sprijinirea producției agricole din Europa- acestea sunt propunerile noastre. De asemenea, toate instrumentele disponibile ale Politicii Agricole Comune ar trebui utilizate pentru a stabiliza piețele.

Rusia după Putin

Ce pune întrebarea: cât timp să menținem sancțiunile? Noi suntem de părere că sancțiunile ar trebui ridicate numai atunci când ultimul soldat al forțelor de ocupație părăsește teritoriul ucrainean conform unui acord încheiat cu guvernul constituțional ucrainean. O altă întrebare este, cum va coopera UE cu Rusia de după Putin. PPE consideră că UE va trebui să arate că este pregătită să ajute o viitoare Rusie democratică. Opoziţia rusă se confruntă acum cu dificultăţi pentru a-şi continua activitatea – nu numai din cauza represiunilor lui Putin, ci şi din cauza efectelor sancţiunilor occidentale. Trebuie să simtă că suntem gata să invităm din nou o Rusie democratică și responsabilă în comunitatea națiunilor.

Pace în Ucraina = pace în Europa

Ideea din spatele sancțiunilor propuse de PPE este simplă: Putin trebuie oprit. Când pe teritoriul european există un petec de pământ însângerat, noi ceilalți, norocoșii care trăim în locuri unde războiul nu a ajuns încă, nu trebuie să privim în altă parte. Nu putem spune: nu este treaba noastră. Pentru cei care nu sunt de acord cu sprijinul UE pentru Ucraina, celor care spun că dacă UE dorește pace, nu trebuie să le livrăm arme, celor care spun că UE ar trebui să își vadă de treaba ei, căci aceasta nu este decât o ceartă între vecini, mesajul nostru este: Europa este și despre solidaritate. UE nu poate fi solidară cu un stat agresor, cum este astăzi Rusia. De aceea suntem alături de Ucraina. Pentru că pacea în Ucraina și pacea în Europa merită orice efort. Ucrainenii își apără nu numai patria, ci și pe noi. Acesta este și războiul nostru pentru valorile europene și îl putem câștiga dacă facem tot ce putem acum, nu mâine.

***

Marian-Jean Marinescu (PNL, România) este coordonatorul grupului PPE pentru politica europeană de transport și președinte al Inter-grupului ”Cer și Spațiu” din Parlamentul European. Actualmente, activitatea sa parlamentara se desfășoară în comisiile TRAN, CONT, ITRE si ENVI si in comisia speciala pentru lupta împotriva cancerului- BECA. Membru al Parlamentului European din 2007, Marian-Jean Marinescu a fost vicepreședintele Grupului PPE pentru două legislaturi, președintele Grupului PPE ”Bugete și Politici Structurale” si coordonatorul grupului PPE ”Cadrul Financiar Multianual 2021-2027”.



