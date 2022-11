Marcel Ciolacu a afirmat, duminică la Chişinău, că Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat pro-european.

O delegație a PSD condusă de Marcel Ciolacu participă la Congresul extraordinar al Partidului Democrat, care urmează să își aleagă președintele. Partidul Democrat a fost condus de Vladimir Plahotnic, fugit în 2019 din Republica Moldova și dat în urmărire internațională.

Asigurările lui Marcel Ciolacu: Vom consolida o forță politică profesionistă în Republica Moldova

În deschiderea lucrărilor Congresului al X-lea extraordinar al Partidului Democrat din Moldova, Marcel Ciolacu a afirmat, citat de News.ro: „Republica Moldova are nevoie de social-democraţi. Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat proeuropean şi, din câte ştiu eu, e aici şi domnul prim-ministru din 2009, dumneavoastră aţi fost primii care aţi declanşat parcursul european al Republicii Moldova.

Cred că românii trebuie să ştie acest lucru şi trebuie să ne ridicăm la aşteptările lor şi sunt ferm convins că după acest congres, care cred că va fi sub egida unităţii social-democraţiei, cu toţii vom consolida o forţă politică profesionistă în Republica Moldova, care în perioada următoare va avea foarte multe de spus, atât în Republica Moldova cât şi în România, dar şi în Europa”.

”Acolo unde e liniște în vestiar există performanță”

Marcel Ciolacu a transmis şi un mesaj de unitate în cadrul discursului său.

„Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este ca astăzi să spuneţi tot ce aveţi de spus în interiorul partidului, iar de mâine să fiţi uniţi şi să creaţi o perspectivă a stângii din Republica Moldova. Împreună cu colegii mei de câteva luni mergem ţară, în organizaţiile social democrate şi există o evidenţă foarte clară. Acolo unde este linişte în vestiar, acolo unde colegii au înţeles momentul dificil prin care trece şi România, şi Republica Moldova, există performanţă, respect şi, nu în ultimul rând, sentimentul datoriei împlinite. Nu veţi putea avea un nou început decât dacă astăzi dumneavoastră veţi termina acest congres prin unitate”, a declarat liderul PSD.

Marcel Ciolacu: Dacă actuala putere nu vă ascultă, e cazul să vă faceți auziți

„Dacă cei din actuala putere nu vă lasă să fiţi ascultaţi, nu vă lasă să le duceţi proiectele, cred că este cazul atunci uniţi să vă faceţi auziţi. Dar nu sunt de acord cu mitinguri plătite. M-am săturat, şi noi am trăit în România aceste lucruri, anumite interese să plătească mitinguri împotriva puterii sau a opoziţiei. Dumneavoastră trebuie să fiţi partea curată a opoziţiei, partea constructivă a opoziţiei. Oamenii aşteaptă de la dumneavoastră nu circ, nu strigături, aşteaptă de la dumneavoastră soluţii. Aţi avut cel mai performant guvern din istoria Republicii Moldova. Acolo este resursa cea mai importantă, care face puntea dintre dumneavoastră şi români”, a precizat Marcel Ciolacu.

”La fel ca dumneavoastră, am fost supuși unui tir politic de a ne desființa. Dar li s-a întors nota de plată…”

Marcel Ciolacu a admis la Chișinău că atât PSD, cât şi Partidul Democrat din Republica Moldova au făcut greşeli.

„Partidul Social Democrat, acum doi ani de zile, a plătit o notă de plată. La fel ca şi dumneavoastră, fiindcă şi dumneavoastră aţi făcut greşeli şi noi am făcut greşeli. De asta suntem români. Noi ştim cel mai bine să greşim.

Şi nu vă supăraţi, la fel ca la dumneavoastră am fost supuşi unui tir politic de a ne desfiinţa. Au vrut să schimbe legile electorale, să atace coloana vertebrală a partidului, respectiv aleşii locali. Faptul că am fost uniţi în Parlament, faptul că ştiam foarte bine ce ne dorim, am reuşit să depăşim acel moment.

Şi nu mai puţin de doi ani de zile, de data aceasta li s-a întors lor nota de plată şi am câştigat şi alegerile locale şi alegerile generale”, a explicat preşedintele PSD.

”Nu există lucru mai urât în politică decât să furi de la sărmani”

El le-a mai transmis membrilor Partidului Democrat din Republica Moldova că în partidul lor nu are ce căuta corupţia.

”Există nişte principii doctrinare pe care nu avem dreptul să le încălcăm. Trebuie să ieşiţi cu o voce foarte clară, corupţia nu are ce căuta în partidul dumneavoastră. Nu există lucru mai urât în politică decât să furi de la cei sărmani. Trebuie să spuneţi foarte clar şi să vă delimitaţi total de acest fenomen. Veţi vedea că cei care s-au bătut cu cărămida în piept că sunt mari, incoruptibili, marii oameni noi, salvatorii dumneavoastră, încet, încet, se va dovedi că nu a fost chiar aşa.

Dar asta nu înseamnă că dumneavoastră nu trebuie să vă faceţi curăţenie în ograda proprie. Reconstrucţia sau construcţia, cum spunea doamna preşedinte a partidului dumneavoastră, trebuie să pornească de la coloana vertebrală, de la aleşii locali, pe care în acest moment o să vă să rog să-I aplaudaţi ca au rămas alături de dumneavoastră. A venit rândul dumneavoastră de data aceasta, să fiţi determinaţi şi să-i ajutaţi”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Parteneriat strategic PSD – PDM

După fuga lui Vlad Plahotniuc, PD a decăzut. În alegerile anticipate, PDM a obținut 1,81% – un scor catastrofal, mult sub pragul electoral (de 5%). Partidul a început în toamna anului 2021 un proces de reconstrucție, Monica Babuc fiind aleasă președinte interimar al PDM.

În 2022, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Social Democrat din România au început un parteneriat strategic. La data de 25 august, a fost inaugurat sediul PSD Republica Moldova în cadrul sediului PDM.

La data de 7 octombrie a fost organizată prima ediție a Forumului aleșilor locali ai PDM și PSD, la care au participat peste 150 de primari, consilieri locali, raionali și județeni atât din România, cât și din Republica Moldova, sub deviza „Uniți prin infrastructură”.

