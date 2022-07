Preşedintele Palestinei, Mahmoud Abbas, a vorbit marți, la București, despre necesitatea ca Israel să înceteze ”acțiunile unilaterale care subminează soluția celor două state”.

Președintele Abbas a fost primit marți la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis, principalul punct al discuției bilaterale vizând statutul Palestinei.

Oficial, prezența lui Mahmoud Abbas în România este motivată de semnarea a două documente: un Program bilateral în domeniul Educației și un Acord interguvernamental privind cooperarea în prevenirea și combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor infracțiuni.

Mahmoud Abbas: ”Situația actuală nu mai poate continua”

Preşedintele Palestinei a afirmat că l-a pus la curent pe preşedintele Klaus Iohannis cu ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu, după vizita preşedintelui Joe Biden în regiune şi după instalarea noului guvern în Israel.

”Noi confirmăm necesitatea încetării acțiunilor unilaterale ale Israelului, care subminează soluția celor două state precum şi orientarea către aplicarea acordurilor semnate în vederea tranzitării către viziunea politică ce are la bază soluția celor două state, pe principiul granițelor din 1967 şi conform deciziilor legitime internaționale şi către încetarea ocupației israeliene pe teritoriul Statului Palestina, având capitala în Ierusalimul de Est, pentru ca toate statele din zonă să trăiască în securitate, pace şi relații de bună vecinătate”, a afirmat Mahmoud Abbas.

Preşedintele palestinian a precizat: ”Confirmăm aici că situația actuală nu mai poate continua, de aceea noi continuăm să inițiem contacte pentru a strânge sprijin internațional, în vederea creării unor inițiative care să prevină agravarea situației înainte de a fi prea târziu, pentru că prăbușirea soluției celor două state ne va pune în fața unor opțiuni dificile şi complicate”.

Din declarațiile liderului palestinian reiese speranța că România îi va fi aliat: ”Mulțumesc României pentru sprijinul său economic şi politic şi pentru sprijinirea instituțiilor noastre naţionale, lucru care va face ca România, care are un statut distins în Uniunea Europeană, să fie capabilă să joace un rol politic în animarea procesului de pace, fără de care nu se va ajunge la securitate şi pace în Orientul Mijlociu”.

Klaus Iohannis: ”Formula celor 2 state este unica variantă viabilă”

Pe acest subiect, președintele Iohannis a afirmat:

”L-am asigurat pe domnul președinte că realizarea păcii în Orientul Mijlociu rămâne o prioritate pe agenda noastră externă. Am transmis întregul sprijin al României pentru rezolvarea justă și durabilă a conflictului palestiniano-israelian, prin negocieri directe, care să conducă la implementarea soluției celor două state, care să co-existe în pace și securitate.

Această formulă este unica variantă viabilă și capabilă să garanteze îndeplinirea aspirațiilor popoarelor celor două părți și respectarea dreptului internațional.

Am arătat apreciere față de implicarea Statelor Unite pentru crearea unui cadru favorabil reluării Procesului de Pace și am avut un schimb de opinii referitor la recenta vizită a Președintelui Biden în regiune. Am exprimat speranța că, pe baza implicării Statelor Unite și a unei abordări constructive față de Procesul de Pace, cu sprijinul partenerilor externi, situația de securitate regională se va putea ameliora.

Astfel, se va putea răspunde și nevoilor de securitate ale palestinienilor și ale israelienilor.

România, ca stat care are în mod tradițional relații apropiate de prietenie cu ambele state, este pregătită, la rândul său, să ofere sprijinul necesar”.



