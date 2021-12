Fostul președinte PNL Ludovic Orban a anunţat marți înfiinţarea noului său partid, o construcţie politică de centru-dreapta. Ludovic Orban va fi urmat în noua formațiune politică de toți cei 16 parlamentari care au demisionat din PNL după ce noua conducere a decis sancționarea fostului președinte.

”Numele formaţiunii politice pe care l-am convenit, sigur, un nume care va fi valabil până la organizarea Congresului, este Forţa Dreptei, numele moţiunii cu care m-am prezentat în faţa Congresului PNL”, a precizat Ludovic Orban.

”Am luat decizia, împreună cu cei 16 colegi membri ai Parlamentului care am decis să ne dăm demisia din PNL în momentul în care conducerea PNL a decis să readucă la putere PSD. Toţi parlamentarii, împreună cu mulţi colegi de ai noştri din ţară, simpatizanţi, susţinători, am luat decizia de a pune bazele unei noi construcţii politice de centru dreapta. Am luat această decizie pentru că în primul rând considerăm că e o obligaţie morală pentru noi de a continua să reprezentăm cetăţenii români care ne-au acordat votul”, a afirmat Ludovic Orban.

Decizia lui Ludovic Orban de a părăsi partidul pe care l-a condus s-a produs în momentul în care PNL a oficializat alianţa cu Partidul Social Democrat. Anterior, acesta a părăsit, în luna octombrie, grupul parlamentar al PNL, devenind deputat neafiliat.



După plecarea din partid a lui Ludovic Orban, fratele său, Leonard Orban, a părăsit – oficial, la cerere- poziția de consilier prezidențial.

Ceilalţi parlamentari care şi-au înregistrat demisia din PNL sunt: Alexandru Kocsis (deputat), Ovidiu Florean (senator), Ion Ştefan (deputat), Ionel Dancă (deputat), Constantin Şovaială (deputat), George Ionescu (deputat), Adrian Oros (senator), Bogdan Bola (deputat), Claudiu Chira (deputat), Nicolae Giugea (deputat), Antonel Tănase (deputat), Gabriel Plăiaşu (deputat), Ion Iordache (senator), Violeta Alexandru (deputat) şi Adrian Miuţescu (deputat).