Ofertele publice inițiale ale companiilor tehnologice din SUA s-au prăbușit la cele mai scăzute niveluri de la criza financiară globală din 2008, deoarece volatilitatea pieței bursiere, inflația în creștere și creșterea ratelor dobânzilor au afectat încrederea investitorilor față de noile listări, transmite Reuters.

Potrivit datelor Refinitiv, doar 14 companii tehnologice și-au lansat acțiunile la burse până acum în acest an, față de 12 în 2009. IPO-urile din acest an au strâns 507 milioane de dolari, cea mai mică sumă din 2000.

Volumul total al IPO a scăzut cu 90,4% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu anul trecut.

Analiștii intervievați de Reuters au spus că o scădere abruptă a evaluărilor bursiere a descurajat firmele de tehnologie să urmărească lansarea pe piața de valori.

„Investitorii instituționali au schimbat alocările de capital în timp ce investitorii de retail și-au lins rănile”, a comentat James Gellert, director executiv la Rapid Ratings, adăugând că actualul context este nefavorabil în special listărilor de companii tehnologice, care preferă să iasă pe bursă în momente de exuberanță, când pot profita de investitorii impulsivi pentru a-și ”rotunji” evaluările.

Indicele Renaissance IPO, care urmărește cele mai mari și mai lichide IPO-uri din SUA, a scăzut cu 50,4% în acest an, dublu față de scăderea de 23% a indicelui S&P 500, spre exemplu.

Acțiunile Corebridge Financial Inc, care a lansat cel mai mare IPO din SUA în acest an, se tranzacționau săptămâna trecută cu aproximativ 4% sub prețul de listare, de 21 de dolari.

„Tehnologia a fost afectată într-un mod nemaipomenit de scăderea evaluărilor la nivel de piață”, a comentat Rachel Gerring, de la Ernst & Young.

Sectoarele financiar și sanitar s-au numărat printre cele mai puțin afectate, precum și sectorul energetic.

***