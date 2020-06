Listă de la Pentagon: 20 de companii chineze – deținute sau controlate de armata Chinei. Active și în România: 3

de Iulian Soare , 25.6.2020

Pentagonul a prezentat o listă cu 20 de companii chineze despre care afirmă că ar fi deținute sau controlate de Armata Chinei, situație care justifică o privire mai atentă asupra activității acestora, anunță Bloomberg.

Trei dintre companiile listate de Pentagon fac afaceri sau au încercat să facă afaceri și în România. E vorba de Huawei, de China Railway Construction Corporation și de China General Nuclear Power Corp

Lista completă publicată de Bloomberg:

Aviation Industry Corporation of China; China Aerospace Science and Technology Corporation; China Aerospace Science and Industry Corporation; China Electronics Technology Group Corporation; China South Industries Group Corporation; China Shipbuilding Industry Corporation; China State Shipbuilding Corporation; China North Industries Group Corporation; Huawei Technologies Co.; Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.; Inspur Group; Aero Engine Corporation of China; China Railway Construction Corporation; CRRC Corp.; Panda Electronics Group; Dawning Information Industry Co.; China Mobile Communications Group; China General Nuclear Power Corp.; China National Nuclear Power Corp.; China Telecommunications Corp.

Huawei, unul dintre giganții mondiali în telecomunicații este activ și în România. Huawei este cunoscut pentru telefoanele mobile și produce tehnologie 5G.

China General Nuclear Power Corp. a încheiat în 2015 un acord cu statul român pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă. Acordul a fost întrerupt oficial în luna iunie 2020, la inițiativa guvernului român.

China Railway Construction Corporation a încercat să facă afaceri în România printr-o subsidiară, participând la licitația pentru contruirea unui tronson de autostradă între Curtea de Argeș și Pitești.

„Într-un moment în care Republica Populară Chineză încearcă să bruieze liniile între sectoarele civil şi militar, a-ţi cunoaşte furnizorul devine o problemă de o importanţă crucială. Considerăm această listă drept un instrument util pentru guvernul american, investitori, instituţiile de cercetare, iar toţi partenerii similari manifestă vigilenţă la încheierea acordurilor cu aceste entităţi”, menţionează purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Jonathan Rath Hoffman, într-un comunicat.

Tensiunile între Washington şi Beijing s-au accentuat în urma pandemiei de COVID-19 în mai multe domenii, inclusiv comerţul.

Administraţia Trump percepe Huawei ca pe o ameninţare la securitatea naţională americană, acuzând compania de complicitate cu autorităţile chineze, ceea ce gigantul tehnologic neagă categoric.

SUA suspectează o campanie de spionaj în beneficiul Beijingului şi depune eforturi pe lângă aliaţi săi pentru a împiedica Huawei să intre pe pieţele lor cu tehnologia 5G.

Huawei nu a reacţionat imediat la publicarea acestei liste, la fel ca celelalte companii citate, anunță Bloomberg.