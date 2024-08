LabFarm, prima companie poloneză care poduce carne în laborator, primește de la stat 2 mil euro pentru extinderea activității

Prima companie poloneză care a produs carne de cultură – cultivată într-un laborator din celule animale – a primit o subvenție de 2 milioane de euro de la stat pentru a-și extinde activitatea, transmite Notes from Poland.

LabFarm, care a prezentat anul acesta un prototip al unui hamburger de pui, produce „carne curată, autentică”, care este „mai sigură decât cea din surse tradiționale, deoarece nu conține antibiotice și contaminanți”. „Singura diferență este că este crescut în afara corpului unui animal, care nu trebuie să-și sacrifice viața, ci doar ne împrumută câteva dintre celulele sale”, precizează compania.

Susținătorii cărnii de cultură o văd ca pe o modalitate de a evita impactul asupra mediului și preocupările etice cauzate de agricultură. Cu toate acestea, criticii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la „alimentele Frankenstein”, artificiale, și la amenințarea pe care o reprezintă pentru producătorii tradiționali.

Investiția fondatorilor LabFarm, egalată de statul polonez

LabFarm, în prezent singura companie din Polonia care produce carne de cultură, a fost fondată în 2021.

De atunci, fondatorii și principalul investitor – proprietarul unei afaceri tradiționale de păsări de curte – au investit peste 2 milioane euro din fondurile proprii în afacere. Acum, Centrul Național pentru Cercetare și Dezvoltare (NCBiR), o agenție de stat, a acordat companiei luna aceasta un grant de 2 milioane euro.

„Obținerea grantului înseamnă că LabFarm poate implementa un plan de cercetare constând în creșterea capacității de producție și extinderea producției, optimizarea bioproceselor, lucrul la rețete proprietare pentru nutrienți, structurarea produsului alimentar și creșterea locurilor de muncă”, arată un comunicat LabFarm.

Inițial, LabFarm și-a propus să înceapă producția industrială în acest an, dar a trebuit să-și amâne planurile cu doi până la trei ani. „Este ca și cum ai pregăti o expediție pe Lună”, a declarat Wiesław Macherzyński, director de operațiuni și co-fondator, pentru revista Forbes.

Costul actual al producerii a 100 de grame de carne: 16,212 euro

La începutul acestui an, firma a prezentat un prototip al chiftelei sale de pui la ProVeg New Food Forum, o ediție poloneză a New Food Conference, primul și cel mai mare astfel de eveniment din Europa dedicat surselor alternative de proteine.

„În ultimele trei luni am ieșit din eprubetă”, a spus Macherzyński pentru Forbes. „Înainte ne uitam la produs la microscop, acum e timpul să-l aruncăm în tigaie”.

Până acum, însă, costul producerii a 100 de grame de carne de pui cultivată în laborator s-a ridicat la 70.000 de zloți (echivalentul a 16.212 euro). Compania își creează produsul în bioreactoare – rezervoare din sticlă și oțel inoxidabil care simulează condițiile corpului animalelor – cu o capacitate totală de 11 litri, spune Stanisław Łoboziak, directorul de tehnologie al companiei și co-fondator.

Pentru comparație, cele mai mari bioreactoare de la firmele americane de cultură de carne au o capacitate de 250.000 de litri și pot produce două tone de carne cultivată în laborator pe an.

LabFarm, parte a coaliției Cellular Agriculture Europe

La începutul lunii iulie, LabFarm s-a alăturat Cellular Agriculture Europe, o coaliție internațională de companii angajate să construiască un lanț durabil de producție alimentară. Membrii săi vor crea împreună standardele de producție ale industriei, vor educa publicul și vor construi încrederea în noua categorie de alimente.

LabFarm a fost, de asemenea, invitată să lucreze la strategia „Conceptul de dezvoltare națională 2050” a guvernului polonez.

Polonia a cunoscut în ultimii ani o creștere a vânzării alternativelor de carne pe bază de plante (o categorie de produse diferită de carnea de cultură). Capitala sa, Varșovia, se clasează, de asemenea, în mod regulat printre cele mai prietenoase orașe cu veganii din lume.

