Klaus Iohannis, de la Bruxelles: Gazele naturale și energia nucleară trebuie incluse în tranziția verde

România a găsit soluții la criza prețurilor energiei, însă acestea nu vor fi suficiente pe termen lung, fiind nevoie de măsuri europene, a comentat vineri președintele Klaus Iohannis, înaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles.

Pe agenda discuțiilor liderilor UE se află pandemia de COVID-19, prețurile la energie, migrație și politica comercială europeană și relațiile externe ale Uniunii.

”Noi am găsit soluții pentru familiile cu venituri mici, vulnerabile, avem o legislație gata pregătită și vor fi compensate facturile. Noi am rezolvat problema pentru lunile următoare, însă chestiunea nu este simplă. Dacă prețurile vor crește, aceste creșteri se vor reflecta și în alte prețuri și nu este de dorit. Am fost foarte ferm și foarte clar. Trebuie să găsim pe lângă soluțiile naționale și soluții europene ferme”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Soluțiile intermediare susținute de România în procesul de tranziție la verde

El susține că a solicitat totodată finalizarea unui plan clar pentru această iarnă, ”să vedem unde s-a greșit de au crescut prețurile și să luăm măsuri ca aceste prețuri să revină la normalitate”.

Cu privire la țintele climatice asumate de UE, Klaus Iohannis a precizat că poziția pe care o va susține România la Bruxelles este de a folosi centralele nucleare și gazele în procesul de tranziție verde.

”Dacă vrem să merge spre o economie mai verde avem nevoie de soluții intermediare. Este posibil ca în 2040-2050 sursele regenerabile să reprezinte o parte foarte mare din producția de energie. Dar până atunci trebuie să folosim centralele nucleare. Să le modernizăm și să le extindem. Noi în România trebuie să folosim gazul natural pentru electricitate și industrie”, a precizat președintele.

”Cineva trebuie să guverneze”

Președintele Klaus Iohannis a făcut și câteva comentarii cu privire la criza politică din România.

”Cineva trebuie să guverneze și cineva trebuie să acorde sprijin în Parlament”, a comentat el, întrebat cum s-a ajuns în situația ca un guvern minoritar PNL să fie investit cu sprijinul PSD.

Președintele a lansat totodată un nou atac la adresa celor de la USR, pe care i-a numit ”crizatori”.

„Trebuie să se termine criza politică, creată de unii care au vrut să arate cât de importanți sunt și nu au reușit să arate decât cât de neimportanți sunt”.