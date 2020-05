Klaus Iohannis: Dacă va crește numărul de infecții revenim la starea de urgență

Președintele Klaus Iohannis a avertizat marți că, dacă relaxarea măsurilor de carantină va genera o creștere a numărului de infecții cu coronavirus, atunci autoritățile vor fi obligate să reinstituie starea de urgență.

”Nimeni nu-și mai dorește să reintrăm în starea de urgență, dar vom fi obligați să luăm din nou această decizie în situația în care ritmul de infectare și presiunea pe spitale vor crește semnificativ”, a anunțat șeful statului.

Președintele Iohannis a avut marți, la Cotroceni, două întâlniri consecutive cu membri ai Cabinetului Orban

Declarația președintelui:

România a trecut, de câteva zile, din starea de urgență în starea de alertă. În această scurtă perioadă, am văzut foarte mulți români care respectă în continuare regulile, care poartă măști de protecție și mențin distanțarea socială. Am văzut, de asemenea, instituții publice și companii private care s-au pregătit foarte bine pentru reînceperea activității și au luat toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor.

Din nefericire, au fost în aceste zile și exemple de comportamente în totală contradicție cu normele sanitare pe care trebuie să le respectăm cu toții. Unii au înțeles complet greșit că starea de alertă înseamnă relaxarea totală a măsurilor. Procedând așa, s-au pus atât pe ei, cât și pe ceilalți în pericol.

Dragi români,virusul este încă printre noi. Cu cât conștientizăm mai bine că este responsabilitatea fiecăruia să urmeze câteva reguli simple de prevenție, cu atât cresc șansele noastre, ale tuturor, să controlăm și, în cele din urmă, să stopăm definitiv epidemia. Altfel, există în mod real riscul de a ne confrunta cu o explozie majoră a infectărilor. Iar în acest moment, trebuie să vă spun că, dacă regulile vor fi constant încălcate, ne îndreptăm cu siguranță spre un scenariu în care vom avea noi focare și un nou val de îmbolnăviri.

Solicit autorităților locale să își asume, odată cu starea de alertă, un rol mai ferm, un rol proactiv, în gestionarea situației în comunitățile pe care le administrează. Am reușit până acum să controlăm epidemia, iar măsurile pe care le-am luat pe parcursul stării de urgență și-au dovedit eficiența.

Au fost două luni foarte grele pentru toți, ar fi dramatic să le compromitem tocmai acum, când am reușit să facem un pas important pentru a ne relua, încet-încet, un mod de viață mai apropiat de cel cu care eram obișnuiți. Cred că nimeni nu-și mai dorește să reintrăm în starea de urgență, dar vom fi obligați să luăm din nou această decizie în situația în care ritmul de infectare și presiunea pe spitale vor crește semnificativ.

Vedem tot felul de iresponsabili care răspândesc, unii din inconștiență, alții din rea-voință, dezinformări și propagă tot soiul de teorii ale conspirației cu scopul de a cultiva neîncrederea în rândul cetățenilor. Aceste abordări care contestă gravitatea virusului sunt nocive, pentru că mistifică evidența, erodează autoritatea statului și pot crea breșe, afectând solidaritatea și responsabilitatea socială, care sunt fundamentale pentru a putea depăși cu bine această perioadă dificilă.

Când am fost uniți într-un efort național, cu toții – cetățeni responsabili, specialiști și guvernanți – am reușit să salvăm vieți și să limităm răspândirea noului coronavirus. Să nu irosim, dragi români, tot ce am câștigat în aceste două luni cu mari sacrificii!

Este foarte grav că unii politicieni încurajează încălcarea legilor și nerespectarea măsurilor de protecție. Sunt aceiași vechi politruci care au slăbit timp de trei decenii statul român și care acum fac tot posibilul pentru ca efortul nostru național să eșueze. Ba, mai mult, în vreme ce prioritatea noastră este protejarea cetățeanului și programul economic care să ducă la reconstrucție, prioritatea PSD este, în aceste vremuri grele pentru România, culmea, dărâmarea Guvernului, așa cum a anunțat cu mândrie liderul acestui partid.

Depunerea unei moțiuni de cenzură în această perioadă este o dovadă de maximă iresponsabilitate. PSD este preocupat, astfel, doar de ceea ce știe să facă mai bine, de jocuri politice și combinații meschine cu scopul de a da jos un guvern angrenat într-o bătălie contra timp pentru protejarea vieții și sănătății oamenilor.

O criză politică profundă suprapusă peste o criză sanitară, asta își dorește PSD pentru România! Este aproape de neimaginat cum ar fi arătat țara noastră în această perioadă cu un guvern PSD în funcție. România, dragii mei, nu mai poate rămâne blocată în trecut. România are nevoie de resetare și de reconstrucție.

Această pandemie ne-a afectat pe toți prin amploare și gravitate. Nu există sectoare ale economiei care să nu fi avut de suferit într-o proporție mai mare sau mai mică. Însă o abordare constructivă implică tratarea crizei și ca oportunitate, pentru a așeza România pe fundamente sănătoase. De altfel, pentru că vorbim de oportunități, am putut constata cu toții o accelerare a uneia dintre cele mai importante reforme de care are nevoie România, și mă refer la digitalizarea administrației.

Instituțiile s-au adaptat rapid, de la cele din domeniul muncii sau din sectorul financiar, până la acordarea de servicii medicale online. Este un uriaș pas înainte, care în mod obligatoriu va trebui consolidat. Totuși, este important să înțelegem că nu vorbim de o repornire a economiei de la zero, pentru că economia României nu a fost complet oprită în aceste luni. Au fost sectoare importante care au funcționat la capacitate deplină, cum este sectorul construcțiilor și al infrastructurii, ceea ce explică și creșterea economică de pe primul trimestru.

În continuare, relansarea economică se va sprijini pe investiții în mari proiecte de infrastructură. Viziunea pentru dezvoltarea României în următorii ani se va fundamenta pe inovare, competitivitate și pe investiții masive în infrastructura de transport, energetică, dar și sanitară.

Este o viziune care pleacă de la principii economice sănătoase, care vor susține în mod durabil prosperitatea românilor.

Ceea ce trebuie să facem acum – și aici solicit sprijinul tuturor forțelor politice credibile și mediului de afaceri – este să oferim încredere angajaților și întreprinzătorilor. Din păcate, avem o notă de plată lăsată de guvernele precedente care ne limitează mult spațiul de intervenție.

De aceea, ne concentrăm eforturile pentru a fi pregătiți să accesăm toate formele de sprijin disponibile, inclusiv noile instrumente financiare la care lucrează în prezent Comisia Europeană. În concluzie, prioritățile în perioada următoare sunt menținerea sănătății cetățenilor noștri și relansarea economică.

Dragi români, împreună am trecut cu bine prin încercările dificile din ultimii ani, care au testat soliditatea democrației noastre.

Împreună am depășit cu bine două luni de stare de urgență și am reușit să ținem sub control una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății populației cu care ne-am confruntat în ultimii 50 de ani. Suntem pe drumul cel bun! Trebuie doar să continuăm, cu fermitate, cu înțelepciune, și să ne unim eforturile pentru a depăși această criză și pentru a construi împreună țara pe care ne-o dorim!