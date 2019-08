Kelemen Hunor: UDMR votează moțiunea de cenzură, dar inițiatorii trebuie să își asume guvernarea

de Razvan Diaconu , 27.8.2019

Alegerile anticipate sunt excluse în acest an, spune la RFI preşedintele UDMR, Kelemen Hunor (foto).

El afirmă, pe de altă parte, că Uniunea nu are argumente ca să susţină un guvern minoritar PSD şi că UDMR va vota o moţiune de cenzură, dar inițiatorii trebuie ”să își asume guvernarea”.

Kelemen Hunor declară că UDMR nu va susţine un eventual guvern minoritar PSD:

”Noi am luat o decizie în mai, când am spus înainte de europarlamentare că nu susţinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o moţiune de cenzură în iunie, nu a trecut moţiunea de cenzură nici cu voturile noastre, nu a avut majoritate de 233 de voturi, deci de atunci nu s-a schimbat nimic.

Noi nu vedem în acest moment argumente pentru a susţine un guvern care nu are o susţinere parlamentară, coaliţia nu mai există, părăsesc parlamentarii PSD grupurile parlamentare- şi ieri câţiva au anunţat că vor pleca, continuă această mişcare în interiorul PSD.

Noi nu găsim argumente, nu vedem raţionamentul pentru a susţine un guvern minoritar. Deci, toate speculaţiile sunt inutile şi nu au nici o bază (…). Nu avem intenţia de a susţine un guvern minoritar, nu avem intenţia de a intra într-un guvern minoritar”.

Liderul UDMR anunţă că formaţiunea sa va vota moţiunea de cenzură:

”Bun, noi am votat o moţiune de cenzură în iunie, în condiţiile date, iarăşi, nu găsesc argumente să nu votăm o moţiune de cenzură, dar nu mai e problema votului moţiunii de cenzură. În acest moment, problema este dacă cei care iniţiază moţiunile de cenzură îşi asumă guvernarea sau nu.

Am înţeles că da, PNL-ul îşi asumă guvernarea. Trebuie să vină în acest moment cu câteva clarificări: cine va fi prim-ministru, cine vor fi miniştrii, ce program de guvernare pe termen scurt, eventual pe termen mai lung, pentru că acum există şansa reală să treacă moţiunea de cenzură”.

Kelemen Hunor atrage atenţia că organizarea de alegeri anticipate este imposibilă în acest moment:

”Alegerile anticipate sunt excluse. În această perioadă, în acest an, alegeri anticipate nu pot fi provocate, nu pot fi organizate. În Constituţie, în articolul 89 scrie foarte clar, în ultimele şase luni din mandatul preşedintelui nu se poate dizolva Parlamentul. Punct. Nu există varianta alegerilor anticipate în acest an”.

Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat în urmă cu câteva zile că partidul său va depune o moțiune de cenzură în următoarea sesiune a Parlamentului, ieri precizând că PNL a început să strângă semnături pentru introducerea moțiunii.

UDMR are 21 de deputați și 9 senatori în Parlament.