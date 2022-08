Rusia intenționează să folosească Iran ca intermediar pentru a eluda sancțiunile internaționale care vizează vânzările de țiței, dacă acordul nuclear cu puterile mondiale revine în vigoare, susțin diplomații occidentali. Pe de altă parte, pe termen mediu, Gazprom va pierde războiul gazelor.

Ce interes are Moscova să curteze Teheran

Moscova a trimis la Teheran în iulie echipe de oficiali, după întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu conducerea iraniană, pentru a pune bazele unei ”cooperări mai strânse” între cele două țări.

În ultimele săptămâni, și Iran a trimis la Moscova două delegații oficiale, compuse din specialiști în energie și finanțe. Iranienii au petrecut câteva zile întâlnindu-se cu omologii lor și cu directori din sectorul privat, potrivit unor diplomați citați de Politico.

Iran poate ajuta Moscova să vândă pe piețele internaționale țiței rusesc sancționat – principala sursă de valută pentru Kremlin.

Cum va funcționa înțelegerea

Exporturile rusești de petrol se vor confrunta cu un embargo aproape total din partea țărilor UE de la sfârșitul anului, dar, dacă se ajunge la un acord nuclear internațional cu Iranul, acesta i-ar oferi la timp lui Vladimir Putin un ”plan B” perfect.

În conformitate cu ceea ce comercianții numesc un aranjament „swap”, Iranul ar putea importa țiței rusesc prin Marea Caspică pe care apoi să-l vândă în numele Rusiei. Iranul va rafina petrolul rusesc pentru a-și satisface propria cerere internă, în timp ce, datorită pactului nuclear, petrolul iranian exportat prin Golful Persic ar fi scutit de sancțiuni.

Ali Akbar Velayati, consilier pentru politică externă al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a confirmat că operațiunile swap sunt în fruntea listei de priorități. „Primim petrol din Rusia și Kazahstan prin Marea Caspică pentru a-l folosi pentru consumul intern și apoi livrăm petrol în aceeași cantitate clienților lor din sud”, a spus el, citat de agenția de presă Fars, la scurt timp după călătoria lui Putin în Iran.

În plus, odată eliberat de sancțiuni, Iran și-ar putea folosi propria flota de tancuri petroliere pentru a ridica petrol rusesc din porturile din afara Mării Caspice.

Acest scenariu depinde de reînnoirea acordului atomic, în baza căruia Iranul și-ar limita activitățile nucleare în schimbul reducerii sancțiunilor. Mulți diplomați implicați în discuții spun că un acord este aproape.

Gaze: vânzările în China, mult sub cele din relația cu UE

În timp ce Rusia se află într-o poziție puternică pe termen scurt în disputele cu UE pe tema livrărilor de gaze, jocul pe termen lung este foarte complicat pentru Gazprom, arată o altă analiză.

Spre deosebire de petrol, care poate fi livrat pe căi diverse, gazele pe care Gazprom le extrage din Siberia nu pot fi redirecționate foarte simplu. Iar cifrele spun o poveste clară:

Rusia urmează să livreze 16 miliarde de metri cubi pe an în China, prin intermediul unei singure conducte care pleacă din Siberia, comparativ cu aproximativ 200 de miliarde de metri cubi pe an pe care i-ar fi vândut în mod normal în Europa, dacă nu s-ar fi produs războiul din Ucraina.

Conducta Rusia-China, numită Power of Siberia, va putea în cele din urmă să livreze 38 de miliarde de metri cubi pe an, atunci când va fi pe deplin operațională, în 2025. Chiar și cele mai optimiste previziuni duc capacitatea de export a Rusiei direct către China la 128 de miliarde de metri cubi pe an, până în 2030 – încă considerabil mai puțin decât vânzările istorice către Europa.

Mai trebuie precizat: Gazprom vinde în China sub prețul practicat în UE.

Mai mult, de la acordul inițial semnat de Beijing și Moscova în 2014 pentru construcția unei linii directe de aprovizionare cu gaze naturale, dinamica energetică s-a schimbat pentru China. Acum, regenerabilele, chiar hidrogenul, sunt alternative din ce în ce mai viabile la gazul natural.

Rusia a mai trimis 3,2 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat (GNL) în China în prima jumătate a acestui an, dar opțiunea Chinei este să achiziționeze GNL din Statele Unite, nu gaze din Rusia.

Cumpărătorii chinezi au contractat deja aproximativ o treime din cei aproximativ 160 de miliarde de metri cubi capacitate actuală de export de GNL a SUA.

Gazprom pierde partida pe termen lung

Deocamdată, prețurile ridicate la gaze au ferit Gazprom de efectul scăderii nivelurilor de export. Dar, dacă devine clar că cel mai important canal de export al Gazprom – Uniunea Europeană – se închide definitiv în următorii ani, gigantul gazelor va fi decapitalizat de investitori.

Iar asta va face ca Gazprom să-i fie din ce în ce mai greu să subvenționeze piața internă a gazelor din Rusia și să contribuie la PIB-ul Rusiei.

