Inflaţia a urcat din nou peste pragul de 4%, prin efectul de bază

de Marin Pana , 12.8.2019

Indicele anual al preţurilor de consum pentru populaţie a crescut surprinzător la 4,12% ( de la 3,84% în luna precedentă), deși prețurile au scăzut în iunie 2019 cu -0,20%.

Explicația constă în așa-numitul efect de bază, adică valoarea înlocuită și consemnată în iunie 2018 fusese încă și mai scăzută, respectiv -0,48%.

Influenţa decisivă a venit pe segmentul preţurilor volatile din partea legumelor şi conservelor de legume, care s-au iefinit (din nou) cu aproape șapte procente şi au dat un efect de diminuare a IPC aproximativ egal cu valoarea de ansamblu.

Controlul bun al cursului de schimb a permis și diminuarea cu aproape jumătate de procent a facturilor la telefonie.

De subliniat și scăderea cu peste cinci procente a prețului la gazele naturale furnizate populației, care a compensat majorările survenite prin majorarea accizei la produsele din tutun (explicația fiind obligația de a respecta obligația europeană de a păstra nivelul de 60% din prețul mediu de vânzare), creșterea prețurilor la produsele din carne ( din nou +0,39%, cu accent pe produsele din carne de porc, +0,58%) și scumpirea ușoară a combustibililor (+0,19%)

Interesant, după metodologia armonizată la nivel european, rata anuală a inflaţiei IAPC a fost identică cu IPC calculat pe sistem național (4,1%). Media pe ultimele 12 luni a celor doi indicatori a fost și ea identică și arătat ceva mai bine (4,0%). Mai important, însă, creşterea preţurilor aflate sub influenţa politicii monetare s-a redus la cel mai scăzut nivel din ultimele unsprezece luni (+0,15%).

Reducerea preţurilor la cartofi (-11,41%, după -11,51% în luna precedentă) ar putea părea foarte importantă. De fapt, ea nu a făcut decât să reducă avansul de la începutul anului la „doar” 21,71%. iar influenţa pe grupa de legume din care fac parte cartofii a fost mai mica de o treime din total. Diminuarea IPC ar fi fost mai mare dacă fructele proaspete (-1,31%) s-ar fi ieftinit ceva mai consistent.

Atenţie, pe zona produselor alimentare s-au produs câteva mișcări discrete în sus la produse importante pentru consum, sub efectul creșterilor de venituri: +0,64% la ouă, +0,55% la telemea de vacă, +0,52% la pește proaspăt, +0,39% la miere de albine, +0,30% la făină sau +0,24% la ulei comestibil.

Per total, însă, alimentele s-au ieftinit (-0,67%), mărfurile nealimentare au rămas la un nivel de preț cvasiconstant (-0,02%) și doar serviciile au figurat pe plus ca evoluţie a preţurilor (+0,10%), cu eterna discretă majorare a tarifelor la apă, canal, salubritate (+0,65% şi un destul de bizar +4,77% de la începutul anului) în rol principal.

Evoluția indicilor de preț pe luna iulie 2019 în raport cu luna anterioară pe segmente ale IPC, arată că am fi avut o valoare și mai bună dacă facem abstracție de băuturi alcoolice și tutun (-0,33%) dar și că am fost „ajutați” de scăderea conjuncturală a prețurilor volatile ( legume-fructe-ouă), fără de care am fi înregistrat o valoare complet opusă (+0,28%).

Una peste alta, după primele șapte ale anului, creşterea preţurilor a scăzut la 2,77%, ceea ce a majorat spațiul rămas până la valoarea prognozată oficial pentru finalul anului în curs (4,2%) la 1,43%, ceea ce apare drept rezonabil ca medie lunară (+0,28%) pentru cele cinci luni rămase.

În ce privește proiecţia inflaţiei anuale a preţurilor IPC şi intervalul de incertitudine asociat, la recentul raport asupra inflației prezentat de BNR nu au avut loc modificări semnificative de prognoză. Deși valoarea pentru trimestrul III al anului curent a fost ajustată ușor în jos (-0,1 puncte procentuale), pentru finalul anului s-a păstrat nivelul de +4,2%.

Pe primele trei trimestre din 2020 ar urma, apoi, o stablizare la un nivel mai redus, aflat în interiorul intervalului-țintă de 2,5% plus/minus un punct procentual ( +3,2%). Pentru ca, pe final de an, inflația să urce la +3,4%, fără a ieși, însă, din coridorul menționat. Pentru prima jumătate a lui 2021, se prefigurează o valoare constantă de +3,3%.

În fine, același efect de bază care ne-a afectat valoarea lunară a inflației anunțată pentru luna iulie 2019, ne va ajuta în intervalul august-octombrie ( anul trecut, valorile înregistrate au fost relativ ridicate), pentru ca în ultimele două luni ale anului în curs să ne așteptăm la o revenire conjuncturală a inflației peste pragul de patru procente exact din același motiv (valori neobișnuit de mici în noiembrie și decembrie 2018).