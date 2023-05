IBM nu va mai face angajări pe posturi unde poate fi utilizată IA. Circa 8.000 de angajați ar putea fi înlocuiți

În urmă cu o lună, Goldman Sachs a prezis că Inteligența Artificială (IA) ar putea duce la suprimarea a 300 de milioane de locuri de muncă, bine plătite, din afara sferei prestatorilor de servicii, în SUA și Europa.

După cum a declarat eocnomistul-șef de la Goldman, Jan Hatzius, „analizând atribuțiile de serviciu ale angajațiilor din SUA și Europa, am constatat că aproximativ două treimi dintre locurile de muncă actuale sunt expuse unui anumit grad de automatizare cu ajutorul IA și că IA generativă ar putea lua locul unui angajat din patru. Extrapolând estimările noastre la nivel global, rezultă că IA generativă ar putea automatiza echivalentul a 300 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă”, deoarece până la „două treimi din profesii ar putea fi parțial efectuate de către automatizarea generată de IA”.

Era Inteligenței Artificiale

În acest sens vine anunțul de săptămâna trecută, în care Dropbox spune că va concedia 16% din personal, aproximativ 500 de angajați, deoarece compania își dezvoltă divizia proprie de Inteligență Artificială. Într-un memo adresat angajaților, CEO-ul Dropbox, Drew Houston, le-a transmis că „într-o lume ideală, pur și simplu am redistribui personalul de la o divizie la alta. Și am procedat astfel oricând a fost posibil. Cu toate acestea, următoarea etapă de creștere necesită o combinație diferită de abilități și specializări, în special în IA și dezvoltarea de noi produse de la zero. Am adus expertiză în aceste domenii în ultimii doi ani și vom avea nevoie de și mai multă în viitor”.

„Schimbările pe care le anunțăm azi, deși dureroase, sunt necesare pentru viitorul nostru”, adaugă Houston. „Sunt decis să mă asigur că Dropbox se află în fruntea erei IA, așa cum am fost în avangarda fenomenului de trecere la mobilitate și cloudcomputing. Vom avea nevoie de o implicare totală a echipelor, deoarece inteligența mașinilor ne oferă instrumentele pentru a ne reimagina afacerile existente și a inventa altele noi.”

IBM pregătește desființarea a 8.000 dfe locuri de muncă

Dar, în timp ce concedierile Dropbox sunt efecte colaterale menite să ofere mai mult spațiu pentru și mai multe angajări legate de IA, în cazul IBM, IA în sine este cea care determină concedieri în rândul angajaților.

Conform Bloomberg, CEO-ul IBM, Arvind Krishna, a declarat că se așteaptă să nu întrerupă angajarea pe posturi despre care crede că ar putea fi înlocuite de inteligență artificială în următorii ani. Ca urmare, angajarea în funcții de back-office – cum ar fi resursele umane – va fi suspendată sau redusă, a spus Krishna într-un interviu.

Aceste posturi care nu presupun interacțiunea cu clienții, reprezintă aproximativ 26.000 de angajați, a spus Kishna. „Anticipez cu ușurință că 30% din acestea pot fi înlocuite de IA întro perioadă de cinci ani.” Asta însemană reducerea cu 7.800 a locurilor de muncă actuale.

Planul menționat de CEO-ul Krishna marchează una dintre cele mai mari strategii pentru restructarea forței de muncă care înaintează rapid. Dar cu siguranță nu va fi ultimul, deoarece aproape toate companiile calcă pe urmele IBM și vor concedia zeci, poate chiar sute de milioane de angajați în următorii ani.

Departamente întregi înlocuite de IA

Sarcinile banale, cum ar fi generarea de scrisori de verificare a angajării sau mutarea angajaților între departamente, vor fi probabil complet automatizate, a spus Krishna. Și în timp ce unele funcții de HR, cum ar fi evaluarea compoziției forței de muncă și a productivității, probabil nu vor fi înlocuite în următorul deceniu, dar este doar o chestiune de timp până când și aceste sarcini vor fi îndeplinite de IA.

IBM are în prezent aproximativ 260.000 de angajați și continuă să angajeze pentru dezvoltare de software și posturi orientate către clienți. Găsirea specaliștilor este mai facilă astăzi decât acum un an, a spus Krishna. Compania a anunțat reduceri ale locurilor de muncă la începutul acestui an, care s-ar putea ridica la aproximativ 5.000. Totuși, Krishna a spus că IBM a crescut per total numărul de angajați cu aproximativ 7.000 de persoane în primul trimestru.

IBM, cu sediul în Armonk, statul New York, a depășit estimările de profit pentru cel mai recent trimestru din cauza managementului cheltuielilor, inclusiv prin reducerile de personal anunțate anterior. În trecut, IBM a reușit să-și manipuleze valoarea acțiunilor datorită răscumpărărilor a miliarde de acțiuni proprii (la prețuri mult mai mari). Dar pe măsură ce datoria sa a crescut, a fost nevoită să renunțe la această practică, ceea ce a condus la stagnarea cursului acțiunilor în ultimii cinci ani. Și fără o creștere a veniturilor, singura soluție pentru creșterea profitabilității este scăderea cheltuielilor.

Cu ocazia prezentării bilanțului pentru primul trimestru, directorul financiar al IBM a declarat că prin măsurile de „productivitate și eficiență”, adică recurgerea la IA în locul angajaților, sunt așteptate economii de două miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2024.

Deși până la sfârșitul anului 2022, CEO-ul Krishna declara că nu vede pericolul unei recesiuni în SUA, în prezent el anticipează o recesiune „scurtă și superficială” spre sfârșitul acestui an.

Un sfert din numărul de locuri de muncă ar putea fi automatizate prin IA în SUA și Europa

