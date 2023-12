Hunter fiul președintelui Biden, pus sub acuzare pentru fraudă fiscală – România, amintită în dosar

Hunter Biden, 53 de ani, a fost pus sub acuzare pentru nouă acuzaţii fiscale, într-un caz care se referă la câştigurile obţinute din conexiunile sale în Ucraina, România şi China. El a fost plătit în conturi bancare din SUA prin intermediul unor entităţi din aceste ţări şi din alte părţi, conform rechizitoriului.

În dosar este menționată și România, unde Hunter Biden a desfășurat afaceri și ar fi încercat să ajute un om de afaceri acuzat de luare de mită.

”În toamna anului 2015, pârâtul (Hunter Biden – n.red.) a încheiat un acord verbal cu Asociatul de afaceri 1 pentru a ajuta un om de afaceri român, G.P., să conteste acuzațiile de dare de mită cu care se confrunta în țara sa de origine. G.P. a plătit o entitate asociată cu Asociatul de afaceri 1, prin intermediul afacerii românești a lui G.P. Între noiembrie 2015 și mai 2017, entitatea Asociatului de afaceri 1 a primit aproximativ 3.101.258 de dolari, sumă care a fost împărțită aproximativ în trei părți între Pârât, Asociatul de afaceri 1 și Asociatul de afaceri 2”, se arată în actul oficial de acuzare al procurorilor americani, publicat the The New York Times.

G.P. este probabil Gabriel Popoviciu, unul dintre condamnații importanți care au fugit din țară pentru a evita închisoarea.

Stil de viață extravagant, în loc să plătească taxe

Hunter Biden este că ar fi „implicat într-o stratagemă” care i-a permis să nu plătească impozite în valoare de 1,4 milioane de dolari între anii 2016 şi 2019.

Sunt ani în care Hunter Biden, 53 de ani, „a cheltuit milioane de dolari pentru un stil de viaţă extravagant” – pentru a-şi finanţa consumul de droguri şi a-şi oferi compania unor ”escorte” – „în loc să-şi plătească impozitele”, indică actul de acuzare, citat de Reuters, agenție preluat de Agerpres.

Dosarul ar putea afecta șansele lui Joe Biden în viitoarele alegeri

Această nouă inculpare înseamnă că fiul preşedintelui, deja urmărit penal pentru deţinere ilegală de armă, ar putea fi judecat în două rânduri în anul următor, în timpul ce tatăl său va încerca să se facă reales la Casa Albă.

Un dosar jenant pentru preşedintele democrat, care se pregăteşte să se confrunte cu Donald Trump, predecesorul său în funcţie, care domină cursa de nominalizare republicană şi este implicat în numeroase dosare judiciare care îl vizează personal.

Aleşii republicani din Congres desfăşoară şi o anchetă pentru deschiderea unei proceduri de impeachment împotriva lui Joe Biden, pe motiv că acesta ar fi profitat de pe urma afacerilor controversate ale fiului său în străinătate.

După ce s-a recuperat de dependenţa de droguri şi alcool, Hunter Biden se ocupă în prezent de pictură. Tatăl său a negat întotdeauna că ar fi implicat în afacerile fiului său, susţinându-l în public.

