Haos pe piața muncii în IT, ANIS cere ANAF să elimine concurența toxică

Piața muncii în IT, una din cele mai tensionate piețe ale muncii din România, s-a deformat puternic în ultimii doi ani – se plâng reprezentanții industriei:

nu mai puțin de 3 forme de salarizare există în această piață, fapt care a împins lucrurile în plin hazard moral: companiile care-și plătesc taxele în mod legal sunt penalizate pur și simplu fie prin competiția incorectă, fie prin pierderea talentelor, fie prin probleme de competitivitate.

Reprezentanți ai industriei și antreprenori din IT cer guvernului și ANAF să tranșeze problema:

ori legalizează toate aceste forme de salarizare pentru toată lumea, ori pun ordine în această piață:

Contracte de muncă cu normă întreagă, PFA și SRL (microîntreprindere) – sunt cele 3 forme prin care sunt plătiți de facto angajații din industria IT.

Cei care plătesc contracte de muncă integrale, pierd la fiecare salariu – atât ei cât și angajații – undeva între 25 si 40%. Mai mult: această practică e întâlnită și la multinaționale – spun jucătorii din piață – acolo unde această formă de evaziune are un impact uriaș atât financiar, cât și asupra pieței muncii.

Un foarte important aspect: vorbim de un sector vital pentru creșterea valorii adăugate în economie, de la care se așteaptă să preia, în viitorul apropiat, scăderea, ca aport la PIB, a industriei prelucrătoare.

Cifrele de mai jos sunt luate de la jucători din piață:

Nu mai puțin de 50.000 de PFA și de firme – microîntreprinderi – în IT s-au înființat în ultimii 3 ani în România. Nu e neapărat o explozie antreprenorială, ci un fenomen care, ocolind legea, îi dezavantajează pe cei care o respectă.

Alexandru Lăpușan este managerul și fondatorul companiei Zitec. Are 320 de angajați, toți plătiți cu contract de muncă. Povestește cum a ajuns să funcționeze piața:

”Dacă dai un anunț că faci angajări, candidatul te întrebă din capul locului dacă îi faci contract sau accepti pe microîntreprindere. Dacă îi spui că îi faci contract, îți spune deschis că nici nu are rost să mai vină la interviu, merge la cei care nu fac contracte de muncă, și sunt mulți astfel de angajatori” – spune Alexandru Lăpușan.

Într-o piață dificilă, în care – de la antreprenori români la companii străine și multinaționale – toți se bat pe talente, diferența dintre a respecta legea și a folosi PFA sau SRL pentru a înlocui un contract de muncă, merge și până la 50%: taxe neplătite, plus costuri mai mici pentru angajatori.

”Există companii mari care au făcut o adevărată industrie, inclusiv din a înființa firme pentru angajați”

”Dacă ții să fii corect, nu te poți bate cu concurența în materie de recrutare. Un exemplu simplu: pentru 1000 de lei net pentru un angajat în IT, noi plătim 1570 lei, chiar ținând cont de sprijinul pentru industria IT: or cineva de la concurență poate plăti numai 1500 de lei în timp ce-i dă angajatului un net de 1300 de lei: asta e diferența” – spune antreprenorul de la Zitec.

Potrivit lui Alexandru Lăpușan, fenomenul nu e, așa cum s-ar crede, doar o formă prin care companiile mici din IT se străduiesc să supraviețuiască:

”E vorba de companii mari, unele multinaționale, care și-au creat adevărate departamente care crează iluzia de legalitate: inclusiv cu înființarea de firme pentru angajați – cu nume, site, siglă și tot tacâmul. Și așa ajungi ca în numai 2 ani să ai 50.000 de noi firme de IT, iar numărul angajaților să scadă în această industrie a cărei cifră de afaceri a explodat” – potrivit lui Lăpușan.

”Vă pot da exemplu de o companie cu 2 angajați, iar restul de 60 sunt pe microîntreprindere. Și toți lucrează în același loc, numai cu același angajator.

Știe toată lumea cum stau lucrurile, inclusiv cei de la ANAF, care ar trebui să protejeze companiile din IT care plătesc taxele corect: impactul acestei evaziuni fiscale deformează pur și simplu piața aici, căci nu e numai o piață românească, aici se bat și firme internaționale, și toți speculează această formă de evaziune”.

Afacerile cresc, numărul de angajați cu contracte de muncă scade

SITSI (Software and IT Services Industry) România, parte din platforma PAC globala de market research, tocmai a făcut un studiu pe anul 2021 pe piața de IT:

Din 80 de companii pentru care a colectat date relevante pentru solutii și servicii IT prestate pe piața din România (nu centre de livrare globale, nu centre IT captive) în 2021, aproximativ jumătate au raportat scăderi ale numarului de angajati oficiali – chiar în condițiile în care au avut creșteri ale cifrei de afaceri.

”In contextul in care 2021 a adus o usoară relaxare cu privire la acceptarea creșterii preturilor/ ratelor pentru servicii informatice, oarecum corelată, parțial, cu cresterea costurilor cu forța de muncă, dar sub aceasta – este inexplicabil cum nu s-a realizat si o maturizare a structurilor de personal, a echipelor interne ale furnizorilor de servicii si solutii informatice pe plan local” – spune Eugen Schwab Chesaru, vicepreședinte al PAC pentru România și Europa Centrală și de Est.

Pe de altă parte, aceasta e o industrie în care freelancing-ul e în floare și se face prin PFA sau microîntreprinderi.

”Dar nu despre freelancing vorbim acum – freelancerii sunt oameni de tot respectul pentru riscul pe care și-l asumă, însă nu freelancerii sunt problema în piața muncii: ci angajații care fac o muncă specifică unui contract de muncă și angajatorii lor” – spune Alexandru Lăpușan.

ANIS: Cerem ANAF să curețe piața muncii în acest sector și să asigure o competiție egală și corectă

”Ori toate companiile din IT să poată angaja pe PFA și pe microîntreprindere, ori să fie stopat acest fenomen care acum e illegal: cerem ANAF să curețe piața muncii din acest sector și să asigure o competiție egală și corectă între companii” – spune Mihai Matei, președintele ANIS (Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii).

”Criza resurselor amplifică acest fenomen. Companii din afară recrutează direct pe PFA sau pe micro, în condițiile în care criza de resurse umane este o criză globală: în fața acestui fenomen, noi, cei care plătim contracte de muncă autentice, suntem dezavantajați, piața s-a deformat de tot. Între cele trei forme de plată sarcina fiscala ajunge la diferențe de zeci de procente: am ajuns la diferența dintre cei care plătesc taxe și cei care nu plătesc, iar asta se vede în competitivitate” – spune Mihai Matei.

Rămâne, însă, și în acest caz, problema freelancerilor. ”Nu despre ei vorbim, ci despre marile companii care fac angajări și le spun viitorilor angajați din capul locului că vor fi plătiți pe PFA sau pe micro. Aceste companii – unele foarte mari – sunt cunoscute în piață. Noi, cei corecți, pierdem oameni prin acest fenomen și îi pierdem tocmai pentru că ne plătim taxele” – spune șeful ANIS.

Iancu Guda: IT-ul printre sectoarele cu cel mai mare procent de externalizare ilegală a muncii

Într-o analiză realizată pe piața muncii din România, analistul economic Iancu Guda calculează că, între metodele de externalizare ilegală a muncii, IT-ul se află pe podium, cu 13% din totalul PFA-urilor și microîntreprinderilor înființate pentru a masca contracte de muncă. (Un link AICI)

Asta în condițiile în care criza de resurse în această industrie aflată pe val crează dependenta totală a dezvoltării sectoriale de corectitudinea competiției din piața muncii.

Industrie cu valoare adăugată mare și deschidere către tehnologizarea economiei, IT-ul depinde esential de resursa umană. Adică și de modul în care e asigurată concurența.



