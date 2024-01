Guvernul a deblocat aproape 8.000 de posturi din sănătate

Guvernul a adoptat în ședința de joi două memorandumuri prin care vor putea fi scoase la concurs peste 7.600 de posturi din spitale subordonate Ministerului Sănătății și administrațiilor locale. Alte 365 de angajări se vor face în serviciile de ambulanță. Un număr de 2.500 de posturi din cele aprobate joi sunt pentru medici și, conform ministrului Sănătății, numărul reprezintă toate solicitările pentru medici sosite până acum.

Reamintim că la sfârșitul anului au terminat rezidențiatul aproximativ 4.500 de tineri specialiști, ceea ce înseamnă că circa jumătate din ei nu vor putea lucra în spitale.

Unul dintre memorandumuri a fost propus de Ministerul Sănătății, pentru spitalele din subordinea sa, iar celălalt aparține Ministerului Dezvoltării și vizează posturile vacante din unitățile aflate în subordinea autorităților locale.

Ministrul Sănății spune că se așteaptă ca noi memorandumuri să fie înaintate Guvernului pe parcursul acestui an, în funcţie de necesităţile ce vor fi identificate.

”Unităţile sanitare care au solicitat scoaterea posturilor la concurs să demareze imediat aceste proceduri, odată cu aprobarea Memorandumului, este esențial pentru că nu trebuie să aşteptăm şase luni ca să scoatem posturile la concurs, ele pot scoate cât mai repede, procedura spune că după publicare, în termen de 30 de zile se pot organiza concursuri de ocupare a posturilor. Rugămintea mea este să facă acest lucru cât mai repede”, a declarat ministrul Rafila.

Reamintim că deficitul din sănătate este mult mai mare în cazul asistenților, decât în cazul medicilor.

Premierul susține că sunt fonduri suficiente pentru a acoperi deficitul de personal din sistem

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat joi, în debutul ședinței de guvern că există fonduri pentru angajările din sănătate, dar deblocarea posturilor trebuie să se reflecte în servicii medicale mai bune:

„Ministerul Sănătăţii are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023, deci nu este vorba de probleme financiare. De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde lei cu care am închis datoriile pe anul trecut din sistemul sanitar, asigurând şi cheltuielile curente pe luna ianuarie – pentru medicamente şi servicii medicale. Însă, fiecare angajare trebuie să se reflecte, în mod concret, în servicii mai bune pentru pacienţi, un plus de empatie şi de responsabilitate. Asta este valabil şi pentru medicii de familie. bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios! Adică serviciile prestate efectiv să primeze în faţa plăţii pe liste de pacienţi, adică pentru nişte nume puse pe o hârtie!”, a declarat Marcel Ciolacu.

8.000 angajări aprobate, alte 25.000 – din sănătate și alte domenii așteaptă deblocarea

Solicitările pe bază de memorandum pentru angajări în sistemul public însumau înaintea ședinței aproximativ 33.000 de posturi, majoritatea fiind solicitate în rețeaua publică de sănătate.

Conform Federației Sanitas, deficitul de personal din sistemul de sănătate este de aproximativ 30.000 de persoane (medici și asistente). Coaliția de guvernare a promis anul trecut deblocarea a jumătate din acest necesar, însă nu a făcut acest lucru.

La nivelul Capitalei, în spitalele aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii sunt neacoperite aproximativ 500 de posturi de medici, iar în spitalele coordonate de ASSMB există 390 de posturi vacante, conform Colegiului Medicilor din Municipiul București.

„În calitate de preşedinte al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, fac un apel către autorităţile competente să identifice cât mai rapid soluţii pentru deblocarea posturilor şi organizarea de concursuri conform procedurilor legale. Această măsură ar facilita inclusiv integrarea în sistemul public de sănătate a celor care au terminat Rezidenţiatul şi au promovat examenul de specialitate, oferindu-le posibilitatea de a-şi găsi locuri de muncă. Astfel, unităţile medicale publice şi-ar putea acoperi deficitul de medici, completându-şi schemele de personal”, a declarat sâmbătă prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti.

Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Capitală – deficit de 105 posturi

Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din București are un deficit de 105 posturi – medici, asistenți și infirmiere. Au plecat oameni instruiţi, care ştiau ce au de făcut, iar acum, dacă Guvernul a aproba solicitarea de deblocare a posturilor, în cel mai bun caz ar putea fi angajaţi începători care au nevoie de o perioadă lungă de rodaj, a declarat managerul unității, Simin Aysel Florescu.

“Avem 11 posturi de medici vacante în acest moment, radiologie, pneumologi, infecţionişti, medici de laborator. Avem 36 – 37 de posturi de asistenţi vacante, cam 24 de infirmiere, îngrijitoare, brancardieri şi personal auxiliar şi vreo 11 din personalul TESA. E destul de greu. Şi repet, chiar dacă ni s-ar debloca acum posturile, aşa cum văd că se intenţionează la nivel juridic, la nivel legal, la nivel de guvern, nu se poate compensa foarte repede aşa ceva, pentru că au plecat oameni instruiţi, oameni care ştiau ce au de făcut la locul lor de muncă şi acuma cred că în cel mai bun caz am putea angaja nişte începători, care au nevoie de o perioada lungă de rodaj”, a spus Simin Aysel Florescu.

