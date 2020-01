Guvernul își angajează răspunderea pe alegerea primarilor în 2 tururi. PSD anunță moțiune de cenzură, dar asigură că anticipatele sunt excluse

de Razvan Diaconu , 16.1.2020

Premierul Ludovic Orban a anunțat joi că guvernul își va asuma răspunderea pe un proiect de modificare a legii alegerilor locale, care vizează revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Imediat după anunțul făcut de Ludovic Orban, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că partidul va depune moțiune de cenzură.

Teoretic, deciziile de joi deschid scenariul alegerilor anticipate, promovat de președintele Iohannis. Însă Marcel Ciolacu a anunțat că nu se vor organiza alegeri anticipate deoarece PSD este pregătit să formeze o nouă majoritate, care ar propune un premier din afara partidului.

Pledoaria premierului Orban

Proiectul de modificare al legii alegerilor locale a fost propus spre introducere pe lista suplimentară a ședinței de guvern de joi de către ministrul de Interne, Marcel Vela. Premierul a acceptat imediat și a făcut următoarele precizări:

”După cum bine știți, PNL susține alegerea primarilor cu 50%+1 din voturi. Acum doi ani am inițiat un proiect de lege, proiect care a fost parcat, neregulamentar, prin decizie a Birourilor Permanente, la o defunctă Comisie de cod electoral care își încheia mandatul, pentru a bloca inițiativa, pentru a împiedica introducerea în plen și adoptarea în Camera Deputaților.

Am luat decizia de a ne angaja răspunderea în fața parlamentului pe acest proiect de lege. De la instalarea guvernului, am spus că vom face ce este necesar, ce este corect, democratic și ce vor oamenii, nu ce vor potentații. Sigur, mulți primari nu vor schimbarea legii pentru că în acest sistem le este mai ușor să își păstreze mandatele. Sunt destui primari care nu au performanță, care nu au planuri, dar totuși reușesc să se realeagă. Asta bse întâmplă din cauza distribuirii voturilor dar și pentru că primarul, în localitățile mici, chiar mijlocii, are un control asupra celor vulnerabili social.

Pentru a îmbunătăți performanța autorităților locale este vital ca primarii să fie aleși cu 50% plus 1 din numărul celor care votează, pentru ca primarii să aibe legitimitate și capacitatea de a își pune planurile în aplicare. Ca atare, e vremea să facem ce vor oamenii: ne angajam răspunderea pe acest proiect. Am luat decizia în momentul în care a devenit evident că cei care încă sunt la butoane în Parlament vor să prezerveze acest sistem.

Sigur, acest lucru va deranja, dar ne asumăm acest risc pentru că avem obligația să intervenim acolo unde trebuie îmbunătățite mecanismele democratice”

Replica PSD: Depunem moțiune, dar nu vom avea anticipate

„O să depunem o moțiune de cenzură împreună cu primii parteneri, cu grupul UDMR, și vă spun că va trece această moțiune de cenzură. Nu avem alt obiectiv decât să treacă această moțiune. Ei sunt ferm convinși că din acest moment vom intra în anticipate. Nu vom intra în anticipate. Vom demonstra că avem capacitatea de a crea o nouă majoritate parlamentară. O singură condiție avem. Să nu ne cereți să promovăm o propunere de prim-ministru. Vom căuta o propunere cu aliații noștri la acest demers, care să fie alta decât din interioriul PSD”, a anunțat joi Marcel Ciolacu.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a făcut anunțul la conferința de alegeri de la PSD Olt.

Reacțiile partidelor parlamentare

UDMR, prin vocea președintelui Kelemen Hunor, spune că va vota o eventuală moțiune de cenzură și va deschide în acest fel calea spre anticipate pentru că nu este de acord cu schimbarea sistemului în care sunt aleși primarii.

USR este de acord cu demersul lui Ludovic Orban, dar nu va vota moțiunea de cenzur pentru că, spune Dan Barna, dacă moțiunea trece atunci s-ar bloca modificarea legii.

Strategia anticipatelor

Președintele Klaus Iohannis anunța miercuri că, în foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi. Întrebat dacă este vorba despre o ordonanță de urgență, șeful statului a spus că Guvernul este cel care va face publică varianta la care va recurge. Anunțul a fost făcut după o întâlnire cu premierul Orban.

Varianta OUG pentru modificarea alegerilor locale, studiată inițial pentru această modificare legislativă, a fost abandonată miercuri din cauză că textul ordonanței putea fi modificat în Parlament, acolo unde PNL nu are majoritatea.

Președintele Iohannis a anunțat, în prima conferință de presă din 2020, că alegerile anticipate sunt posibile și că se va implica ”în a promova conceptul de anticipate”.

Premierul Ludovic Orban a declarat, pe 10 ianuarie, după discuții cu președintele Klaus Iohannis, că la întâlnirea de la Cotroceni s-a convenit organizarea alegerilor anticipate.

Variantele posibile de organizarea alegerilor anticipate țin de căderea guvernului, fie prin moțiune de cenzură, fie prin demisie, varantă respinsă de premierul Orban. Președintele poate decide dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate doar în condițiile în care legislativul respinge două propuneri consecutive de formulă guvernamentală și program de guvernare.