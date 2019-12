Guvernul anunță a 3-a rectificare bugetară – decont pentru frații Micula și pentru a salva ROMATSA

de Razvan Diaconu , 13.12.2019

Guvernul a decis plata imediată a 278 de milioane de euro către frații Micula. Aceștia dețin titlu executoriu pe pachete de acțiuni la companii de stat strategice și ar putea să aducă ROMATSA în situația de a pierde licența pentru oferirea serviciilor de navigație aeriană.

Banii vor fi luați din fondul de rezervă al premierului și sunt cei programați de Cabinetul Ludovic Orban pentru a deconta facturile autoritățile locale ce nu-și mai pot plăti nici măcar utilitățile.

Pentru a rezolva problema unităților adminsitrative locale, Guvernul va proceda luni la o nouă rectificare bugetară, prin care să se transfere la fondul de rezervă aflat la dispoziția premierului suma eliberat vineri pentru ROMATSA.

Anunțarea acestor jonglerii financiare de urgență a avut loc în ședința de guvern suplimentară organizată vineri dimineața pentru a rezolva una dintre problemele generate de titlurile executorii obținute de frații Micula la câteva companii românești profitabile.

”Am introdus pe ordinea de zi un memorandum pe care va trebui să îl dezbatem, și o hotărâre de guvern pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finanțelor din fondul de rezervă al premierul. Acest lucru va lăsa, pe moment, fără fonduri, autoritățile locale și am stabilit ca luni să facem o nouă rectificarea de buget, pentru a realimenta fondul de rezervă al guvernului pentru a face plata către autoritățile locale”, a declarat Ludovic Orban, în debutul ședinței de guvern de vineri dimineața.

O a doua ședință este programată pentru vineri seara, iarluni va avea loc o alta, pentru rectificare bugetară.

Cauza: Titluri executori în disputa frații Micula vs. statul român

US District Court for the District of Columbia a hotărât pe 11 septembrie că statul român are de plătit, către Ioan Micula și companiile acestuia, 331 de milioane de dolari plus dobânzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018.

Procesul este legat de disputele privind ajutorul acordat înainte de aderarea la UE investițiilor făcute de frații Micula, cetățeni suedezi, în România.

Comisia Europeană a considerat facilitățile acordate acestora ajutor de stat ilegal și a cerut recuperarea banilor, apoi a înaintat cazul la Curtea de Justiție a UE, însă US District of Columbia a hotărât că deciziile CJUE nu se pot aplica pentru cauze care au debutat înainte de aderarea României la Uniune.

În 2004 a fost sistat ajutorul acordat către trei companii, iar 2013 Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe lângă Banca Mondială (ICSID) a obligat România să plătească circa 85 de milioane dolari despăgubiri fraților Micula și companiilor acestora. Dobânzile și penalitățile au ridicat această datorie la 395 de milioane de euro.

Cea mai gravă situație: ROMATSA și-ar putea pierde certificatul de furnizor de servicii

Din cauza lipsei de resurse financiare, ROMATSA se găsește în pericol de a nu mai putea oferi serviciile de navigație aeriană, a declarat vineri premierul Orban.

Printre condițiile foarte stricte stabilite la nivel european, pentru a menține această certificare o companie trebuie să fie sustenabilă din punct de vedere financiar.

În momentul de față ROMATSA supraviețuiește cu cele câteva rezerve pe care le avea, după ce o instanță din Belgia a pus poprire pe conturile companiei, adică a interzis Eurocontrol să mai aloce ROMATSA banii pentru serviciile de navigație aeriană furnizate.

Suma care ar trebui transferată de la Eurocontrol către ROMATSA este de 278 de milioane.

Pe 24 decembrie este un termen de judecată și, în cazul în care se menține decizia luată de instanța din Belgia, există un risc major ca Romatsa să nu-și mai poată păstra certificatul de furnizor de servicii și să rămână fără resurse financiare.

Pierderea certificatului ar crea o problemă la nivel european, a mai explicat Ludovic Orban, întrucât compania oferă servicii pentru peste un milion de zboruri anual, după ce numeroase curse au fost redirecționate pe spațiul aerian românesc, ca urmare ea venimentelor din Ucraina.

Titlu executoriu pe pachete de acțiuni ale unor companii strategice

În urma deciziei din septembrie, frații Micula au cerut executarea unor pachete de acțiuni Nuclearelectrica (SNN) și CONPET Ploiești (COTE), în valoare de de aproximativ două miliarde de lei, pe care s-a instituit sechestru.

De asemenea, sunt vizate Hidroelectrica și Romgaz, iar executarea, a explicat premierul, poate bloca investiții și afecta competitivitatea companiilor listate la bursă: