Grupul maghiar MOL a înregistrat, anul trecut, un profit operational peste previziuni, rezultatul CCS EBITDA ajungând la un maximum istoric de 3,531 miliarde dolari, scrie News.ro.

”Într-un mediu extern foarte volatil, Grupul MOL a obţinut un rezultat CCS EBITDA de 947 de milioane dolari în T4, astfel încât rezultatul CCS EBITDA pentru întregul an a ajuns la un maximum istoric de 3,531 miliarde dolari, peste previziuni.

Fluxul de numerar liber s-a triplat faţă de anul trecut şi a ajuns la 1,988 miliarde dolari, în principal datorită preţurilor favorabile la petrol şi gaze şi a marjelor din rafinare şi petrochimie. Acest rezultat permite MOL să îşi finanţeze proiectele de transformare aflate în derulare şi pe cele planificate”, anunţă grupul.

MOL se aşteaptă ca EBITDA să atingă sau chiar să depăşească 2,8 miliarde dolari în 2022.

„Sunt mândru că Grupul MOL şi-a depăşit previziunile, ajungând la un rezultat EBITDA record în istoria companiei, de 3,5 miliarde dolari în 2021. În ciuda provocărilor operaţionale, ne-am continuat călătoria de transformare, pe care am accelerat-o prin strategia noastră actualizată Shape Tomorrow 2030+, pe care am anunţat-o acum un an.

Construcţia noii fabrici de polioli a decurs conform planului. De asemenea, ne-am întărit portofoliul Consumer Services în Polonia şi Slovenia urmând o strategie de creştere anorganică. Ne aşteptăm ca mediul extern să rămână volatil şi impredictibil în 2022. În acest context macro, ne aşteptăm ca EBITDA să atingă sau chiar să depăşească 2,8 miliarde dolari în acest an”, spune Zsolt Hernádi, Chairman-CEO.

Segmentul Upstream: rezultatul EBITDA în T4 2021 a crescut cu 184%, ajungând la 513 milioane dolari, de la nivelurile scăzute din 2020, ducând rezultatul EBITDA al segmentului Upstream la 1,554 miliarde dolari, aproape jumătate din rezultatele totale ale grupului MOL.

Performanţa a fost susţinută de creşterea cu 70% a preţului petrolului Brent şi de 3,5 ori a preţurilor la gaze, comparativ cu anul trecut. Fluxul de numerar liber a crescut, ajungând la 399 milioane dolari în T4, ceea ce a determinat generarea fluxului de numerar liber simplificat al segmentului Upstream până la 1,15 miliarde dolari în 2021.

Producţia anuală de petrol şi gaze a rămas la peste 110.000 de barili echivalent petrol, păstrându-se în obiectivul setat la nivel de grup. Câmpul petrolifer ACG din Azerbaidjan a contribuit la volumele realizate, în timp ce scăderea naturală a continuat în Europa Centrală şi de Est şi în Regatul Unit.

Segmentul Downstream: rezultatul operaţional CCS EBDITDA pe tot anul 2021 s-a dublat, ajungând la aproape 1,5 miliarde dolari, susţinut de o contribuţie mai solidă din petrochimie şi rafinare, dintre care petrochimia a contribuit cu peste 50%. De asemenea, rezultatele din T4 2021 au crescut cu 165% ajungând la 352 milioane dolari, de la an la an.

Volumele de vânzări au crescut cu 3% de la an la an în T4, datorită vânzărilor mai mari realizate de parteneri, în contextul în care cererea de combustibili auto din regiune a crescut cu 4% în Europa Centrală şi de Est, cea mai importantă regiune pentru MOL.

Consumer Services: divizia a obţinut o creştere de 19% a EBITDA pe tot anul, datorită volumelor de vânzări şi îmbunătăţirii marjelor pe segmentul non-fuel. Plafonarea preţurilor la combustibili în Ungaria şi Croaţia coroborată cu deprecierea monedelor locale raportat la dolar au avut un efect negativ asupra ritmului de creştere anuală continuă a EBITDA, astfel că rezultatul EBITDA din T4 a scăzut cu 10% faţă de rezultatele din aceeaşi perioadă a anului 2020.



Lansarea de servicii non-fuel a continuat: numărul staţiilor de servicii care oferă conceptul Fresh Corner a crescut de la 955 la finalul lui 2020, la 1.069 anul trecut. În 2021, MOL a anunţat mai multe achiziţii ca parte din strategia Shape Tomorrow 2030+: 16 staţii de servicii în Slovacia şi 120 staţii de servicii de servicii OMV în Slovenia. Planul de achiziţii a continuat şi în T1 2022 cu 417 staţii de servicii Lotos în Polonia.

Segmentul Gas Midstream a realizat o performanţă EBITDA de 135,6 milioane de dolari în 2021, cu 33% mai puţin comparativ cu anul trecut. În T4, EBITDA a scăzut cu 18% faţă de anul trecut, până la 34 milioane dolari, pe fondul creşterii accelerate a preţului de achiziţie a gazului şi din cauza faptului că transportul către Serbia şi Bosnia şi Herţegovina a fost sistat în 2021, ceea ce a contribuit la diminuarea veniturilor provenite din transportul nereglementat. Cheltuielile CAPEX au fost mai mici dat fiind faptul că proiectul de interconectare între Serbia şi Ungaria a fost finalizat în T3 2021 şi a devenit operaţional în T4 2021.