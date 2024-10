Greva docherilor închide porturile de pe coasta de Est și din Golf în SUA – pierderi de 5 mld. $/zi pentru economia americană

Docherii au încetat munca marți dimineață în principalele porturi de coasta de Est și zona Golfului din SUA, marcând începutul unei greve care ar putea afecta semnificativ cea mai mare economie mondială și ar putea provoca tulburări politice cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 5 noiembrie, notează Bloomberg.

Capacitatea de tranzit a mărfurilor din porturile afectate de grevă reprezintă aproximativ jumătate din volumul schimburilor comerciale ale SUA, fiind oprite transporturile de mărfuri în containere și auto. Nu va fie afectat tranzitul mărfurilor vrac și a celor energetice. De asemenea sunt exceptate de la grevă operarea navelor de croazieră și a celor care transportă echipamente militare.

Impactul economic al opririi lucrului în fiecare port mare de la Houston până la Miami și New York depinde de cât va dura greva. Potrivit analiștilor de la JPMorgan Chase & Co, fiecare zi de grevă va costa între 3,8 și 4,5 miliarde de dolari. Goldman evaluează chiar mai mult pierderile zilnice, până la 5 miliarde dolari pe zi.

Iar urmările unei greve cu o durată de o săptămână ar necesita aproximativ o lună pentru a fi eliminate, consideră Grace Zwemmer de la Oxford Economics, citat de Bloomberg.

Negocieri blocate

Sindicatul „Asociația Internațională a Docherilor” (ILA) solicită creșteri substanțiale a salariilor și o amânare a procesului de automatizare pentru prelungirea contractului colectiv de muncă care a expirat la miezul nopții de luni spre marți. Liderul sindical Harrold Daggett amenință de luni de zile cu declanșarea grevei generale de la 1 octombrie, dacă nu se ajunge la un acord înainte de termenul limită. Ultima grevă a docherilor de pe coasta de Est și din zona Golfului a avut loc în 1977.

„Suntem pregătiți să luptăm atâta timp cât este necesar, să stăm în grevă pentru orice perioadă de timp este nevoie”, a spus Daggett într-o declarație postată pe Facebook. Ultima ofertă a companiilor „a fost cu mult sub ceea ce solicită membrii ILA în ceea ce privește salariile și protecția muncitorilor în fața automatizării”.

Marile companii de transport maritim și operatorii de terminale portuare reuniți în Alianța Maritimă a SUA, cunoscută și ca USMX, au acuzat sindicatul ILA că boicotează negocierile, după ce a încetat discuțiile în iunie. Greva a fost sub semnul întrebării până luni după-amiaza după ce apăruseră informații că au existat negocieri mediate de Casa Albă în weekend și că s-au făcut unele concesii în ceea ce privește creșterile salariale.

Implicații politice

Președintele Joe Biden, care se declară un apărător al activității sindicale, a spus că disputa este o chestiune de negociere colectivă și că nu va apela la dreptul președintelui de a ordona lucrătorilor portuari să-și continue activitatea pe durata negocierilor.

Patronatele din transporturi, comerțul internațional și retail au solicitat intervenția Casei Albe pentru a preveni sau opri greva docherilor.

„Ar fi de neconceput să permitem unei dispute contractuale să provoace un astfel de șoc economiei noastre”, a scris Suzanne Clark, președinte al Camerei de Comerț a SUA, într-o scrisoare adresată luni lui Joe Biden. „Legea Taft-Hartley ar oferi timp ambelor părți aflate în negocieri pentru a ajunge la o înțelegere asupra unui nou contract de muncă”, a continuat Clark, referindu-se la decizia Congresului din 1947 care permite președintelui SUA să intervină în disputele de muncă care pot afecta securitatea națională.

Liderul ILA, Daggett, a avertizat însă Casa Albă să nu intervină și a spus că, dacă ar fi forțat să se întoarcă la muncă, muncitorii portuari ar manipula mai puține containere decât de obicei, încetinind operațiunile.

Sindicatul nu susține un anume candidat la președinție, deși, potrivit lui Daggett, fostul președinte Donald Trump, „a promis că va sprijini ILA față de introducerea terminalelor automatizate” în timpul unei întâlniri de la reședința acestuia din Mar-a-Lago de toamna trecută. Nici Trump, nici vicepreședintele Kamala Harris nu au avut o poziție publică cu privire la amenințarea declanșării grevei generale, până marți dimineață.

Lanțurile de aprovizonare, iar amenințate

„În urmă cu câteva momente, prima grevă pe scară largă a muncitorilor portuari din estul Statelor Unite din ultimii 47 de ani a început în porturile din statele Maine și până în Texas, inclusiv la Autoritatea Portuară din New York și New Jersey”, a declarat guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, într-o declarație făcută imediat după miezul nopții.

„În așteptarea pentru acest moment, New York a lucrat non-stop pentru a se asigura că magazinele noastre alimentare și unitățile medicale au stocuri din produsele esențiale de care au nevoie”, a spus ea.

Între timp, fluxul de mărfuri a fost deja afectat de amenințarea întreruperii lucrului în porturile maritime. Mulți importatori și-au adus bunurile devreme sau au apelat la facilitățile porturile de pe Coasta de Vest pentru a atenua riscul generat de grevă. Terminalele portuare de pe coasta de Est și-au încetat operațiunile înainte de termenul limită de la miezul nopții, iar căile ferate încetează, de asemenea, de a mai oferi servicii în porturi.

„Cel mai important lucru va fi ca transportatorii, expeditorii și muncitorii să se înțeleagă”, a declarat secretarul pentru transport Pete Buttigieg la emisiunea „Balance of Power” de la Bloomberg Television. „Nu există într-adevăr nicio soluție alternativă la tranzitul mărfurilor prin porturi”, a adăugat el.

***