Generalul Nicolae Ciucă a trecut în rezervă – președintele a semnat decretul

de Vladimir Ionescu , 29.10.2019

Generalul cu patru stele Nicolae-Ionel Ciucă, militarul român cu cel mai înalt rang de conducere, a părăsit postul de Șef al Statului Major al Armatei și a trecut în rezervă, pentru a putea prelua mandatul de ministru al Apărării.

Standardele NATO impun ca postul de ministru al apărării să fie ocupat de un civil, de aceea, imediat după ce a fost nominalizat pentru această funcție de către premierul desemnat Ludovic Orban, Nicolae Ciucă a cerut trecerea în rezervă. Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind trecerea în rezervă a generalului Nicolae Ciucă.

„Nu am experientă politică, însă consider că am suficientă experiență legată de funcționarea sistemului militar, de nevoile și provocările cu care se confruntă, am fost parte a acestora în ultimii ani, din calitatea de șef al Statului Major al Apărării și consider că această experiență mă va ajuta să pot să susțin îndeplinirea obiectivelor ministerului (…)

Nu a fost o decizie usoară. A fost poate cea mai grea decizie a unei cariere începută acum 38 ani”, a scris Nicolae Ciucă, pe Facebook, pentru a explica de ce a acceptat să devină ministru.

Nicolae Ciucă și-a obținut ultimele grade în teatrele de operații, el fiind singurul general român care a condus personal o misiune de luptă (14-15 mai 2004, lupta pentru podul peste Eufrat în Irak). A fost șef al Statului Major al Forțelor Terestre, iar între anii 2001 și 2004 a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (cunoscut și drept Scorpionii Roșii), cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003) și Antica Babilonia, Irak (2004).

Batalia de la Nassiria (Irak, mai 2004), în care trupele românești au fost conduse de Nicolae Ciucă, este prima batalie la care soldații români au fost combatanți activi după al Doilea Război Mondial.

În decembrie, urma să se încheie prelungirea de un an a mandatului normal, de patru ani, pe care l-a avut la conducerea Statului Major.

Prelungirea mandatului a generat un conflict între președintele Iohannis, premierul Viorica Dăncilă și actualul ministru al Apărării, Gabriel Leș, care a dorit să-l înlocuiască de la conducerea Armatei.