ReadyNation: Investiția în educația timpurie, cheia pregătirii noilor generații pentru profesiile viitorului

de Vladimir Ionescu , 21.5.2019

Autoritățile, mediul de afaceri, specialiștii și organizațiile non-profit trebuie să găsească, împreună, soluții de promovare și sprijinire a educației timpurii, în contextul în care studiile arată că primii trei ani de viață sunt esențiali pentru dezvoltarea copiilor. Subiectul a fost dezbătut în cadrul unei conferințe organizate de ReadyNation, organizație formată dintr-un grup de profesioniști și lideri de business preocupați de educația din România.

Specialiștii au subliniat importanța investițiilor în educația timpurie, aceasta fiind esențială în pregătirea noilor generații pentru profesiile viitorului.

Copii care merg acum la creșe și la grădinițe vor avea meserii încă neinventate. Cu siguranță, însă, orice angajator va continua să caute anumite competențe cheie, indiferent de profesie și modul în care va evolua aceasta. Comunicarea, lucrul în echipă și rezolvarea conflictelor nu vor înceta a fi pe lista abilităților căutate de mediul de afaceri, iar baza acestora se pun prin educația timpurie, spun reprezentanții ReadyNation.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Gabriel Biriș, vicepreședinte ReadyNation



”Când faci o casă, începi cu fundația. Altfel, indiferent cât investești în ziduri, dacă fundația nu e bună, se vor surpa. (…) Suntem în mijlocul unei furtuni perfecte. Avem o scădere a natalității. Avem o problemă cu migrația – România a pierdut cel mai mare număr de cetăți decât orice țară care nu este în război. Avem o problemă cu distribuția vârstelor. Cel mai numeros segment rămâne generația <<decrețeilor>>, iar când aceasta va ieși la pensie, dedesubt nu e o bază care să îi susțină. A patra este criza educației. 40% dintre tinerii de 15 ani din România sunt analfabeți funcționali, adică știu să citească, dar nu înțeleg ce citesc”.

Vicepreședintele ReadyNation a subliniat importanța investirii în creșe, în contextul în care doar 5% din nou-născuți au loc în unitățile existente.

Organizația a reușit promovarea în Parlament a unui proiect care oferă posibilitatea accesării unui credit fiscal pentru companiile care investesc în construcția de creșe pentru angajații lor. Proiectul s-a blocat din cauza lipsei avizului Guvernului, în contextul în care partidul aflat la putere își propune să construiască 2.500 de creșe, potrivit programului de guvernare.

”Când vorbim de educație trebuie să ne scoatem din vocabular cuvântul cheltuială. Este o investiție”.

Cristian Pîrvulescu, membru în board-ul CEDP Step by Step



”Suntem într-un moment în care progresul tehnologic schimbă dramatic istoria omenirii. Traversăm acum un moment politic agitat la nivel european. Fricile privind viitorul sunt mai mari ca niciodată și grupări sociale tot mai numeroase contestă modul în care se organizează societatea. Investiția în educația timpurie este esențială nu numai pentru dezvoltarea copilului, ci și pentru dezvoltarea societății și creșterea dinamicii economice”;

”Sunt unii astăzi care doresc reversarea globalizării. Vedem obsesia iliberalistă, de întoarcerea la statul națiune. De aceea, avem nevoie de oameni care să aibă capacitate de analiză, iar aceasta se formează încă din primii ani de viață. Educația timpurie este, din acest punct de vedere, necesară”.

Mircea Geoană, președintele ASPEN Institute România



Abonați-vă la Newsletter! Email Address :

”Mike Bezos (membru în board-ul ASPEN SUA) ne-a bătut la cap de vreo patru-cinci ani de zile. Go younger, go younger, go younger. Nu vă mulțumiți să investiți în tineri, nu e suficient să mergeți doar în facultăți, doar în licee (…) Am înțeles la o conferință la Washington importanța educației timpurii, a ceea ce reprezintă o politică pe care orice națiune care vrea să reziste competiției globale în următorii ani trebuie să o adopte”.

Președintele ASPEN Institute România susține că atunci când avem de a face cu probleme pluridisciplinare și care implică numeroși stakeholder, soluțiile nu pot fi găsite decât prin implicarea tuturor părților, de la public și privat, până la civic.