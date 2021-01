Franța / Cea mai mare fabrică de motoare diesel din lume accelerează tranziția către electric

de Adrian N Ionescu , 25.1.2021

Fabrica de motoare diesel din Trémery (estul Franței), cea mai mare din lume, accelerează tranziția către motoarele electrice, producția urmând să se dubleze, până la 180.000 de bucăți în 2021, la fabrica aparținând acum gigantului Stellantis, rezultat prin fuziunea Peugeot-Citroen cu Fiat-Chrysler.

Anul trecut, motoarele electrice contau pentru 10% din producția fabricii, potrivit Reuters.

Până în 2025, jumătate din motoarele produse la Trémery motoarele vor fi electrice, potrivit planurilor. Cererea pentru mașinile diesel a scăzut dramatic de la scandalul emisiilor poluante din 2015, iar obiectivele și reglementările UE au consacrat tendința.

„2021 va fi un an crucial, primul al tranziției reale către modelele electrice”, a declarat Laetizia Uzan, reprezentantul sindicatului CFTC de la Trémery, care speră că procesul nu va implica multe concedieri, iar reducerea numărului angajaților va fi „naturală”, prin pensionare.

Peste 100.000 de locuri de muncă amenințate numai în Garmania și Franța

Un motor electric conține a cincea parte din piesele unui motor diesel tradițional.

Stellantis spune că nu va închide fabrici și va căuta să protejeze locurile de muncă, dar analiștii domeniului spun că producătorii auto europeni, deja confruntați cu problemele supracapacității, vor fi nevoiți să facă mari reduceri pentru a investi și a face față concurenței campioanei Tesla.

Grupul de lobby PFA estimează că 15.000 de locuri de muncă sunt în pericol în Franța din cauza problemelor motorizării diesel, dintr-un total de 400.000.

La fabrica Renault din Cleon (nordul Franței) tranziția la electrice este în plină desfășurare, liniile de asamblare pentru mașinile electrice ocupând deja jumătate din hale.

Institutul german IAB, specializat în resurse umane, estimează că tranziția la mașinile electrice amenință 100.000 de locuri de muncă în Germania, din cele 800.000 ale industriei auto din cea mai mare economie europene.

20 de modele auto fără ofertă diesel în 2021

Tranziția de la diesel este amplă în Europa, unde vânzările vehiculelor cu această motorizare au scăzut cu 50% din 2015, adică mai mult decât în America de Nord și Asia la un loc, potrivit datelor JATO Dynamics, citate de Reuters.

Cel puțin 20 de modele auto nu mai oferă versiuni diesel în 2021, de la Volkswagen Polo și Renault Scenic până la Nissan Micra și Honda Civic, potrivit IHS Markit, care de asemeni consideră că anul 2021 va fi unul „fără precendent”.

Grupul de lobby britanic The Society of Motor Manufacturers and Traders se așteaptă ca 29 de modele integral electrice și 7 modele hibride să fie lansate în acest an în Regatul Unit.

Totuși, în ciuda creșterii cu 122% a mașinilor electrice și hibrid în UE (pe fondul scăderii vânzărilor totale cu 29%), acestea contează doar pentru 8% din totalul vânzărilor.