Florin Cîțu recunoaște că a fost închis 2 zile în SUA, în anul 2000, și a plătit amendă pentru ”conducere sub influența alcoolului”

de Razvan Diaconu , 11.8.2021

Premierul Florin Cîțu a recunoscut miercuri că, în anul 2000, a fost închis două zile în Statele Unite într-un caz de ”conducere sub influență”.

În legislația americană, DUI este acuzația privind conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor – inclusiv medicamente prescrise de medic (”Driving under the influence – DUI – is the offense of driving, operating, or being in control of a vehicle while impaired by alcohol or drugs – including recreational drugs and those prescribed by physicians, to a level that renders the driver incapable of operating a motor vehicle safely”).

Sentința prin care actualul premier a fost condamnat la 2 zile închisoare și plata unei amenzi de 1.000 de dolari a fost publicată miercuri pe site-ul Flux24.

„Da, acum 20 de ani. Este vorba de DUI, de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum în competiția internă din PNL”, a răspuns Florin Cîțu după ce a fost solicitat să clarifice informația.

Premierul a mai precizat: ”Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”.

Întrebat dacă i-a informat pe președintele Klaus Iohannis și pe șeful PNL, Ludovic Orban, când a fost numit ministru despre această situație, Florin Cîțu a evitat răspunsul direct și a afirmat: „Este o contravenție. Am plătit și în România amenzi de circulație”.

