Florin Cîțu: În sectorul bugetar am descoperit sporuri de care nu știam că există

de Vladimir Ionescu , 3.2.2021

Guvernul a finalizat analiza sporurilor din sectorul bugetar, premierul Florin Cîțu afirmând că au fost descoperite sporuri despre care nu știa că există, dar și că unele vor fi eliminate, cel mai probabil prin modificări ce urmează a fi aduse legii salarizării unitare.

”Am descoperit sporuri despre care nu știam ca exista Cea mai importantă modificare este să faci legătura între performanță și venit. Sporurile azi sunt date după ureche. Vom introduce criterii de performanță. Sporurile le vom lega de performanță”, a declarat premierul.

Acesta a spus că vor dispărea mai multe sporuri, cum ar fi cele pentru condiții vătămătoare.

”Condițiile vătămătoare sunt lucruri pe care noi le facem zi de zi…să scrii la calculator. Vor dispărea. Anul acesta vom începe cu o limitare și de anul viitor vom așeza lucrurile. Sporurile sunt bune, dar doar atunci când sunt legate de criterii de performanțe. (…) Cheltuielile de personal s-au dublat. Trebuie să reașezăm economia României”, a declarat Cîțu.

În plus, premierul a precizat că trebuie redus numărul persoanelor aflate în consiliile de administrație.

„Reforma va include și sistemul de salarizare. Ar trebui să reducem numărul celor din consiliile de administrație. Eu am vrut să reduc salariile la cec și EximBank când am fost ministru al Finanțelor și am fost blocat de sistem. Nu renunț”, a mai declarat Florin Cîțu.