Florin Cîțu: Estimarea Comisiei Europene, de 6% contracție a PIB, este prea pesimistă

de Vladimir Ionescu , 8.7.2020

Estimarea Comisiei Europene, de scădere a economiei României cu 6% în 2020, este prea pesimistă, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, în cadrul unei conferințe organizată de profit.ro.

El este de părere că există o serie de aspecte pozitive, cum ar fi faptul că executivul european nu a înrăutățit prognoza pentru România, cum s-a întâmplat în cazul multor alte state UE, dar și că estimarea este ceva mai bună decât perspectivele din regiune.

“Comisia a păstrat pentru România aceeaşi prognoză din primăvară. Da, este -6%, dar este aceeaşi cifră, nu a înrăutăţit-o. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în restul Europei, vedem că în mai toate ţările aceste cifre au fost înrăutăţite. Şi cifrele arată diferit de estimarea din primăvară cu aproape un punct procentual sau poate chiar mai mult. Deja vorbim acum de o înrăutăţire cam în toată Europa, în afară de câteva ţări. În acelaşi timp, dacă mă uit la vecinii noştri, România are o estimare de -6%, dar Ungaria de -7% şi aşa mai departe. Trebuie să ne uităm la această estimare în contextul în care trăim în Uniunea Europeană. Rămân la opinia că este o estimare prea pesimistă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în România astăzi”, a declarat Florin Cîţu.

Ministrul a punctat că cifrele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS), în care a fost reconfirmată creșterea economică de 2,7% din PIB din primul trimestru, precum și revizuirea contribuției investițiilor la această creștere, de la 0,9 la 2 puncte procentuale indică o dinamică dinamică interesantă. Florin Cîțu a punctat că și statul a contribuit la acest avans, prin reluarea plăților aferente investițiilor publice.

”Da, aveam cheltuieli fixe în buget pe care nu putem să facem nimic. E vorba despre salarii, pensii, ajutoare sociale şi acolo nu puteam să facem decât să le plătim la timp – aceasta a fost o decizie -, dar ce am putut noi să facem a fost să investim. După 6 luni avem 16 miliarde de lei investiţii în economie. Este cea mai mare cifră din ultimii 10 ani. Şi haideţi să ne comparăm cu ultimii 3 ani! În 2017 erau 6 miliarde de lei investiţi după 6 luni. În 2018 erau 9 miliarde şi în 2019 erau 12 miliarde. Noi am venit cu 16 miliarde într-un an de criză. Cea mai mare criză pe care o vede omenirea în ultima 100 de ani, am spus, pentru că din punctul meu de vedere şocul iniţial a fost mult mai dur decât şocul din 1929″, a susţinut Florin Cîţu.

Economia României ar urma să se contracte cu 6% din PIB, conform prognozei de vară a Comisiei Europeană. Pentru 2021, CE estimează un avans al PIB-ului României de 4%, faţă de o creştere de 4,2% prognozată în mai.