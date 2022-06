Florin Cîțu a demisionat din funcția de președinte al Senatului, a anunțat președintele PNL Nicolae Ciucă, după ședința parlamentarilor liberali de miercuri dimineața. Informația a fost confirmată de Florin Cîțu, care a precizat că nu a dorit să-i pună pe colegii săi în situația penibilă de a vota împotriva conducerii partidului.

Premierul Nicolae Ciucă a detaliat că discuțiile liberalilor au vizat activitatea guvernamentală și parlamentară, responsabilitatea PNL și nevoia de coerență a măsurilor care trebuie luate de Guvern.

”În urma acestor discuții, președintele Senatului, domnul senator Florin Cîțu, și-a anunțat demisia, urmând ca funcția de președinte al Senatului, cu delegare de atribuții, să fie exercitată de către doamna senator Alina Gorghiu”, a declarat președintele PNL.

Florin Cîțu a precizat că i s-a cerut demisia și că i s-a spus că i s-a retras sprijinul partidului.

„Președintele partidului și secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului. Este o funcție politică. Bineînțeles că în aceste condiții, nu am vrut să îi pun în situația penibilă să voteze unii dintre ei împotriva conducerii partidului și am decis, am luat această decizie personal, repet, pentru a nu crea probleme Partidului Național Liberal”, a declarat Florin Cîţu, după ședință.

Florin Cîțu a demisionat la începutul lunii aprilie din funcția de președinte a PNL, în contextul în care numeroși lideri de organizații județene semnaseră o scrisoare prin care îi cereau acest lucru. În situația unui refuz, ei au amenințat cu declanșarea procedurii de organizare a unui Congres extraordinar.



Debarcarea lui Florin Cîțu din fruntea PNL s-a produs la doar șase luni după alegerea sa, la Congresul din 25 septembrie 2021.

Paradoxal, imediat a început și căderea lui Florin Cîțu, care o lună mai târziu, în octombrie, pierdea poziția de prim-ministru după decizia președintelui Klaus Iohannis de a forța o alianță PNL – PSD.