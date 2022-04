Florin Cîțu a anunțat sâmbătă că și-a depus demisia din funcția de președinte PNL. El a făcut anunțul la sediul PNL, unde convocase o ședință a conducerii, boicotată de liderii partidului.

Florin Cîțu a precizat că nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție dar vedem ce se întâmplă și acolo”.

Potrivit News.ro, președinția interimară a PNL va fi asigurată de prim-vicepreședintele Gheorghe Flutur. Congresul extraordinar ar urma să fie convocat pentru 10 aprilie, PNL pregătește alegerea lui Nicolae Ciucă în funcția de președinte al partidului.

Precizările lui Florin Cîțu

„Este clar pentru mine că această coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pentru binele României.

Am spus că sunt măsuri, și dacă eram ascultat astăzi nu aveam aceste probleme, dar sunt măsuri care vor avea efect de bumerang, știm foarte bine că așa se întâmplă.

Am corectat, când am preluat guvernarea României în 2019, probleme care s-au acumulat între 2017 și 2019. Din păcate, văd iarăși același ritm”, a declarat Florin Cîțu la sediul PNL.

El spune că dacă nu era coaliția guvernamentală cu PSD ar fi continuat în funcția de lider al PNL.

„Toți colegii am pornit la drum cu aceleași obiective. Se pare că eu am rămas fidel principiilor liberale”, a afirmat Cîțu.

Întrebat cum a ajuns să fie singur la 6 luni după ce a primit susținerea majorității liberalilor care l-au votat la Congres, Florin Cîțu a răspuns: „Niciodată nu poți să fii singur când ești înconjurat de principii și valori liberale. Așa am intrat în politică și așa voi rămâne mereu. Oamenii vin și pleacă. Principiile și valorile liberale rămân întotdeauna lângă mine. Cu colegii mei aș fi vrut o discuție serioasă. Poate le-a lipsit curajul”.

Florin Cîțu spunea vineri că este „dezamăgit” de cererea liderilor liberali din țară de a se convoca o ședință a Consiliului Național pentru a schimba conducerea partidului.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Și secretarul executiv Dan Vîlceanu a anunțat, încă de vineri, că își dă demisia din funcția de la partid, dar și din cea de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, portofoliu responsabil de PNRR.

Într-o ședință a Biroului Executiv Național convocată vineri, 42 de lideri PNL au decis organizarea unui Consiliu Național duminică unde va fi stabilită data Congresului extraordinar pentru schimbarea conducerii de partid.