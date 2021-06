Festivalul Rocanotherworld din Iași se încheie duminică

de Vladimir Ionescu , 27.6.2021

Cea de-a sasea editie a festivalului Rocanotherworld din Iași se încheie duminică, după ce vor fi cântat Tourette Roulette, Moon Museum și byron & Muse Quartet.

Festivalul Rocanotherworld s-a dsfășurat în locația The Secret din zona de agrement Ciric din Iași începând de miercuri, 23 iunie, și de atunci au cântat Alexu and The Voices Inside, Alex & Fat Penguins, Vita de Vie, Stema, Via Daca, Cred ca sunt extraterestru, Rockabella, The Kryptonite Sparks, Coma și, sâmbătă Melting Dice, Grimus, Implant pentru Refuz

Au fost organizate nu numai concerte, ci și dezbateri pe teme culturale, activități creative și recreative.

Rocanotherworld a respectat toate reglementările în vigoare și a încurajand un comportament responsabil față de ceilalți și față de natură.

Participanții care nu au îndeplinit condițiile: 10 de zile de la rapel, test de anticorpi nu mai vechi de 15 zile, sau test pcr de 72 de ore, au beneficiat de test antigen gratuit.

„Rocanotherworld este un festival caritabil, al comunității, care adună an de an foarte mulți oameni frumoși, un public care a fost încântat anul acesta cu atât mai mult cu cât a venit în condițiile pandemiei. Anul acesta oamenii s-au bucurat de concerte și au putut dansa în zone sigure” , a declarat Patricia Butucel, directoarea festivalului, pentru Radio Iași.

Organizatorii festivalului și-au propus ca, din acest an, Rocanotherworld să adere la identitatea de Zero Waste Festival, astfel încât în următorii cinci ani să poată reduce cu cel puțin 75% deșeurile produse atât în organizarea, cât și în desfășurarea evenimentului cu obiective și măsuri specifice – a spus Patricia Butucel pentru Ziarul de Iași.