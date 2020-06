Facebook și Snapchat se alătură marilor companii ce condamnă rasismul din SUA

de Iulian Soare , 1.6.2020

Facebook Inc și Snap Inc sunt ultimele două marii companii americane ce condamnă inegalitatea rasială din SUA, după ce George Floyd, un afro-american neînarmat, a murit săptămâna trecută în timp ce se afla în custodia unor polițiști din Minneapolis.

Cei doi giganți tech urmează exemplul astfel pozițiile publice Intel Corp, Netflix Inc, International Business Machines Corp și Nike Inc, firme ce au avut deja poziții publice pe acest subiect și au cerut eliminarea discriminării afro-americanilor, scrie Reuters.

Mark Zuckerberg a anunțat, de asemenea, că va oferi 10 milioane de dolari organizațiilor care activează în domeniul justiției rasiale.

Într-un memo, CEO-ul Snapchat, Evan Spiegel, s-a referit la necesitatea unei reforme fiscale, astfel încât corporațiile să plătească taxe mai mari. “Nu putem pune capăt rasismului sistemic fără a crea, simultan, oportunități pentru toate persoanele, indiferent de backgroundul lor,” a spus acesta.

“Pe scurt, oameni ca mine vor plăti taxe mult mai mari”, a adăugat Evan Spiegel, bani ce vor merita a fi plătiți, pentru o societate de care să beneficieze toți cetățenii.

Compania Nike a fost cea care a lansat, vineri, sloganul acestei campanii de conștientizare a rasismului existent în SUA: “De data aceasta, Don’t Do It (trimitere la sloganul lor obișnuit: Just Do it – n.red.). Nu pretindeți că nu există o problemă în America, Nu ignorați rasismul,” se spune în videoul Nike, preluat și distribuit inclusiv de rivala Adidas AG.

George Floyd a murit după ce un polițist din Minneapolis a apăsat, aproape nouă minute, cu genunchiul pe gâtul său. Afro-americanul de 46 de ani era neînarmat și nu s-a opus reținerii.