Eugen Teodorovici s-a angajat acolo unde se retrag pesediștii: la Curtea de Conturi

de Victor Bratu , 18.1.2021

Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, s-a întors auditor la Curtea de Conturi, post pe care spune că l-a obţinut prin concurs în 2010, iar în perioada în care a ocupat alte funcţii în domeniul public, locul i-a fost rezervat. Fostul ministru de finanțe ocupă noul post după ce nu a intrat în parlament la alegerile din decembrie.

Teodorovici a lucrat la Autoritatea de audit a acestei curți între 2009 și 2012.

„Funcţia de auditor pe care o ocup în prezent am câştigat-o prin concurs public încă din anul 2010 şi conform legii, atât timp cât am deţinut poziţii de demnitate publică (ministru, senator etc.), postul de bază mi-a fost rezervat, aşa cum este rezervat şi postul de profesor, preşedintelui Iohannis … şi altora. Ceva normal, firesc şi legal”, a scris duminică pe Facebbok Eugen Teodorovici.

Postarea pe Facebook vine după ce în mass-media au apărut informații potrivit cărora fostul ministru de Finanțe PSD ar fi fost angajat director în instituția condusă acum de Mihai Busuioc, fost secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării când acesta era condus de Liviu Dragnea.

Eugen Teodorovici a candidat, la alegerile parlamentare de anul trecut, pentru un post de senator, însă nu a obţinut un nou mandat.

La Curtea de Conturi lucrează și Ilie Sârbu, socrul lui Victor Ponta, Manuela Pieleanu, soția sociologului Marius Pieleanu, Nicolae Bădălău, fost șef PSD Giurgiu. La Curtea de Conturi și-a angajat băiatul și Viorica Dăncilă.

Înaintea lui Mihai Busuioc, președinte al Curții de Conturi a fost Nicolae Văcăroiu.