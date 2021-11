Engie și E.on nu știu cum își recuperează banii de la stat pentru compensarea facturilor

Audiaţi luni în comisia parlamentară de anchetă privind preţul energiei, reprezentanţii Engie România şi E.ON România s-au arătat îngrijorați că nu ştiu cum îşi vor recupera banii de la stat pentru compensarea facturilor, scrie Agerpres.

Potrivit acestora, majorările pe care le-au anunţat în facturi sunt justificate, chiar dacă ANRE a amendat toate companiile care au notificat clienţii că le vor fi crescute facturile.

„Nu poţi trăi dacă preţul este sub costul de achiziţie. Este preţul de pe bursă, iar noi am făcut tot ce am putut pentru a atenua efectul asupra clienţilor”, a spus Nicolas Richard, vicepreşedinte executiv şi şef al diviziei de vânzări din cadrul Engie România.

La rândul său, Claudia Griech, director general al E.ON Energie România, a precizat că furnizorul pe care îl reprezintă a respectat întocmai prevederile legale când a notificat clienţii că preţurile din contracte vor creşte şi că au la dispoziţie 30 de zile pentru a accepta oferta sau a căuta un alt furnizor în piaţă.

„Vă spun cu toată sinceritatea, cu aceste preţuri clar consumatorii vor avea probleme cu plata facturilor, aşa că încurajăm orice măsură de sprijinire a lor”, a precizat Richard.

Întrebaţi care este părerea lor cu privire la schema de compensare a facturilor, reprezentanţii ambelor companii şi-au exprimat îngrijorarea despre modul în care va fi recuperată diferenţa dintre costul real al energiei şi gazelor şi preţul fixat de stat în facturi.

„Plafonarea în sine nu este o problemă, ci cum vom recupera banii şi ce se va întâmpla după ce expiră schema de sprijin. Preţul în piaţă continuă să fie mare”, a spus reprezentantul Engie.

„Există incertitudine cu privire la modul în care se vor recupera aceste sume de la stat. Este foarte importantă capacitatea financiară a furnizorilor, ca să poată importa gaze în vârful de consum din iarnă, când producţia locală nu acoperă întregul consum”, a completat Claudia Griech. Potrivit acesteia, 46% dintre clienţii de electricitate ai E.ON sunt în piaţa liberă.



„După ce expiră sprijinul, din aprilie, efectele vor fi resimţite de clienţi. Noi am cheltuit până acum 7 milioane de lei drept costuri cu campania de informare şi educare a consumatorilor”, a continuat ea.

În plus, producţia locală de gaze scade de la an la an, a precizat Nicolas Richard. „Acest lucru înseamnă că trebuie să mărim importurile şi să diversificăm rutele, să ne asigurăm că nu vor fi probleme de alimentare”, a arătat el. Potrivit Legii privind compensarea facturilor, furnizorii de gaze îşi vor recupera de la stat în termen de 30 de zile diferenţa dintre factura plătită de consumatorii finali şi preţul propriu-zis al energiei.