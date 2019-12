Energia în România: Ritm alarmant de creștere a prețului pentru firme. La consumatorii casnici avem între cele mai mici prețuri în UE

de Marin Pana , 1.12.2019

Potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru primul semestru din 2019, România a consemnat cel mai mic preț pentru consumatori la gazele naturale, alături de Ungaria.

De asemenea, România are al optulea cel mai redus preț la electricitatea furnizată, după Bulgaria, Ungaria, Lituania, Malta, Croația, Polonia și Estonia.

Exprimat în moneda unică europeană, nivelul prețului la gaze a fost de 3,5 euro/100 kWh în România și Ungaria, urmate îndeaproape de Croația (3,8 euro/100 kWh). La polul opus, s-au situat Suedia (11,8 euro/kWh), Olanda (9,2 euro/kWh) și Danemarca (8,6 euro/kWh).

La electricitate, cele mai mici prețuri s-au înregistrat pe semestrul unu 2019 în Bulgaria (9,9 euro/kWh), Ungaria (11,2 euro/kWh) și Lituania (12,5 euro/kWh) iar cele mai mari în Germania (30,9 euro/kWh), Danemarca (29,8 euro/kWh) și Belgia (28,4 euro/100 kWh).

În prima jumătate a lui 2019, prețul mediu la electricitatea pentru populației în UE au crescut la 21 euro/100 kWh, de la 20 euro/ 100 kWh în aceeași perioadă a anului precedent. Prețul mediu la gaze naturale a rămas la 6 euro/100 kWh. Partea din preț care a revenit sub formă de taxe și prelevări s-a ridicat la 37% în cazul electricității și 27% la gazele naturale.

Alarmă în economie și industrie: cel mai mare ritm de creștere al prețului din UE. Problemă la competitivitate

Analiza prezentată de Eurostat este mult mai detaliată, dar ceea ce am avea de reținut noi, din perspectiva evoluțiilor economice, este că, deși avem cea mai mică pondere din UE a taxelor și prelevărilor achitate de consumatorii non-casnici în prețul gazelor naturale după , am consemnat cea mai mare creștere a prețului acestora, cu aproape 25% de la un an la altul.

Asta în condițiile în care gazul natural este un element-cheie mai ales pentru industria petrochimică, sector industrial de unde provin trei sferturi din deficitul comercial cronic al României. Dacă pentru populație avem un preț de 3,47 euro/100 kWh, față de 6,32 euro/kWh media UE, la firme suntem foarte aproape, cu 3,17 euro/kWh/100 kWh comparativ cu 3,27 euro/kWh, media UE (și 2,87 euro/kWh în cazul Ungariei).

În fine, deși ne situăm cu prețul la electricitate pentru consumatorii non-casnici între Ungaria și Polonia, dar din nou foarte aproape de media UE (8,21 euro/100 kWh la noi față de 0,0875 euro/100 kWh media UE sau, atenție, 6,79 euro/100 kWh în Olanda) ar fi de remarcat faptul că, și în acest domeniu, am înregistrat cea mai mare creștere de la un an la altul dintre toate statele UE, cu aproape 20%.

Una peste alta, dincolo de statistica destul de favorabilă pentru consumatorii casnici, ar trebui să ne dea de gândit în ce măsură a contribuit creșterea puternică a prețurilor la două principale resurse de energie pentru sectorul non-casnic la reculul consemnat de industrie pe parcursul acestui an și la diminuarea profitabilității firmelor.