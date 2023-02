Occidentul trebuie să își intesifice sprijinul acordat Ucrainei, pentru ca aceasta să se poată îndrepta către negocieri credibile de pace, a pledat vineri președintele francez Emmanuel Macron (foto), în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen (Germania), adăugând că, în prezent, “nu este momentul pentru dialog” cu Vladimir Putin, relatează France Presse.

“Trebuie absolut să ne intensificăm sprijinul și efortul nostru de a ajuta rezistența poporului și armatei ucrainene și de a le permite să desfășoare contraofensiva, singura care va permite negocieri credibile în condițiile alese de Ucraina, de autoritățile sale și poporul său”, a declarat șeful statului francez.

“Astăzi, foarte clar, nu este momentul pentru dialog”, a afirmat Macron, care a încercat mult timp să mențină deschise canalele de comunicare cu președintele rus Vladimir Putin, atrăgându-și uneori critici puternice din partea țărilor europene, în special a Ucrainei.

“Nu este momentul pentru dialog, pentru că avem o Rusie care a ales războiul, care a ales să-și intensifice războiul și care a ales să meargă până la crime de război și atacuri asupra infrastructurii civile”, a admis el.

Potrivit lui, a vorbi despre negocieri “nu este un spirit de compromis, ci este un spirit de responsabilitate”. “Această pace va fi cu atât mai posibilă și credibilă cu cât suntem mai puternici astăzi și dacă vom ști să fim așa pe termen lung”, a adăugat el.

Apărarea aeriană a Europei

Emmanuel Macron s-a referit de asemenea la efortul necesar al industriilor de război europene pentru a sprijini efortul militar al continentului.

El a anunțat că dorește să organizeze la Paris o “conferință cu privire la apărarea aeriană a Europei”, cu participarea în special a Germaniei, Italiei și Marii Britanii.

Acest summit “va permite abordarea respectivului subiect sub unghi industrial, cu participarea tuturor industriașilor europeni care au soluții de oferit, dar și sub unghi strategic și, aș spune că poate mai întâi de toate, sub unghi strategic, incluzând problema descurajării” nucleare, a precizat președintele francez.

***