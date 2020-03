DNA a prezentat Tribunalului București probe din care rezultă că Sorina Pintea știa despre banii primiți în timpul flagrantului

de Razvan Diaconu , 1.3.2020

Procurorii DNA au arătat, în referatul prezentat instanței prin care au solicitat arestarea preventivă a Sorinei Pintea (foto), că fostul ministru al Sănătății a discutat în biroul ei despre mita pe care este acuzat-o că a acceptat-o pentru atribuirea unui contract de achiziție publică.

Procurorii au mai precizat că Sorina Pintea a dat dovadă de perseverență și dezinvoltură în săvârșirea faptei, exclamând ”super tare” în momentul în care i s-a confirmat că a primit a doua tranșă a sumei promise.

Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Decizia nu este definitivă.

Procurorii DNA susțin că suma de 120.000 lei pe care fostul ministru al sănătății din cabinetul Dăncilă ar fi primit-o în flagrant vineri, printr-un intermediar, reprezenta a doua tranșă din suma totală. Pintea ar mai fi încasat anterior suma de 10.000 euro.

DNA arăta în comunicatul dat publicității sâmbătă dimineață faptul că banii reprezentau 7% din valoarea unui contract de achiziție publică pentru “proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.

DNA: Sorina Pintea știa că în pungă sunt bani și ce reprezintă ei

În referatul cu propunere de arestare preventivă a Sorinei Pintea, procurorii DNA susțin că fostul ministru știa că în punga neagră din biroul său se aflau bani și cunoștea suma exactă, aceste lucruri reieșind din discuția de dinainte de flagrant.

Mai mult, procurorii arată că, în discuţia din birou, Pintea spune clar că ea nu a fost de acord cu un procent de 3% din contract şi recunoaşte că a propus un procent de 7%.

Inculpata Sorina Pintea a exclamat chiar <super tare>, după ce a aflat că (…..) i-a trimis 120.000 de lei, respectiv <perfect>, după ce a aflat că (….) a fost de acord cu remiterea procentului de 7% din contract. După ce suspectul îi comunică Sorinei Pintea faptul că s-a scăzut suma de 10.000 de euro pe care aceasta din urmă i-a primit în luna decembrie, Sorina Pintea confirmă spunând <da>”, se arată în referatul DNA.

DNA precizează că Pintea a demonstrat un nivel ridicat de perseverenţă infracţională şi dezinvoltură, uşurinţă deosebită în săvârşirea faptei.

Sorina Pintea, prinsă în flagrant vineri

Fostul ministrul al Sănătății, Sorina Pintea, a fost reținută de procurorii DNA pentru 24 de ore, după un flagrant organizat vineri, fiind suspectată că, în calitate de director al Spitalului Județean din Baia Mare, a primit mită 10.000 de euro și 120.000 de lei de la reprezentantul unei societăți comerciale pentru a încheia un contract de achiziție publică.

”În perioada decembrie 2019 – 28 februarie 2020, inculpata Pintea Sorina, în calitatea menționată mai sus, ar fi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanții unei societăți comerciale, în două tranșe, sumele de 10.000 de euro și 120.000 lei, care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziție publică ce avea ca obiect <<proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente>>, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială”, se arată în comunicatul transmis sâmbătă de procurorii DNA.

Fiul Sorinei Pintea acuză implicarea senatorului PSD Liviu Pop

Sâmbătă, Ionuț Pintea, fiul Sorinei Pintea, a declarat public că ar fi avut o întâlnire cu denunțătorul mamei sale, care i-ar fi spus că patru tranșe de banii dați mită ar fi ajuns la Liviu Pop (foto), senator PSD și fost ministru al Educației.

”Dimineață am fost sunat de senatorul PSD Liviu Marian Pop și m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva. M-am înregistrat înainte să mă întâlnesc, deoarece nu știam cu cine urma să mă întâlnesc (…). Am ajuns la Pizzeria M, în Baia Mare, unde după vreo 15 minute a venit la mine un domn mic de înălțime cu părul grizonant, mi-a zis că urmează să se întâlnească cu Marius, fiul primarului din Ulmeni. După alte 15 minute a venit la mine și mi-a zis că are niște informații care o pot ajuta pe mama. Zice: Știi, că de fapt eu n-am mai spus despre ceilalți bani. Stați un pic, cum adică ceilalți bani?. Mi-a zis că a fost vorba de patru plăți, patru tranșe de bani, pe care el i-a făcut către Liviu Marian Pop. Odată 40.000 de euro anul trecut și odată câte 5000 de euro, tot către Liviu Marian Pop, bani care am înțeles că urmau să ajungă la mama mea (…) Am rămas șocat când mi-a spus că el este Mihai Costea, denunțătorul”, a declarat Ionuț Pintea.

Într-o intervenție la Digi24, senatorul Liviu Pop a negat acuzațiile.

”Exclus acest lucru. Le resping (acuzațiile lui Ionuț Pintea, n.r.) Îmi pare rău că el și familia sa trec prin astfel de lucruri. (…) Nu mi-e clar nici cum a apărut, ce caută numele meu în această chestiune”, a declarat Liviu Pop.

El a precizat că nu a fost deocamdată contactat de autorități, dar că nu poate nega că s-ar fi întâlnit vreodată cu reprezentantul companiei în cauză, Baia Mare fiind un oraș mic.