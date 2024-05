”Divergență transatlantică acută”: Poate rivaliza economia UE cu cea a SUA? FT: lista de argumente pro și contra

Claus Romanowsky, business development manager, consideră că cei care susțin că economia Europei înregistrează un declin tehnologic sunt deconectați de realitate.

Chatbotul dezvoltat de echipa sa de la compania germană de inginerie Siemens va permite în curând lucrătorilor din fabrici să comunice cu roboții și mașinile fără să fie nevoie să cunoască vreun cod – generând potențiale câștiguri masive în productivitate.

„Dacă ești un lucrător care vine să-și înceapă tura și o mașină nu funcționează, de obicei trebuie să aștepți ore, poate zile, pentru un programator,” spune executivul Siemens.

„Dar acum, cu acest chatbot, poți doar să îl întrebi ce nu e în regulă și să-l repari singur mult mai repede… Este atât de ușor să vezi imensul potențial al acestei tehnologii.”

Una dintre soluțiile pentru reducerea decalajului: pune IA la treabă

O analiză comparată a economiilor europene și a celei americane realizată de Financial Times:

Dacă mai multe companii europene ar utiliza inteligența artificială în acest fel, ar putea ajuta la abordarea unora dintre problemele profunde din economia regiunii, care se află în urma creșterii rapide a SUA. Europa rămâne în urmă în inovarea și adoptarea AI-ului. De exemplu, Siemens a trebuit să se alăture gigantului american de tehnologie Microsoft pentru a dezvolta chatbotul său.

Subperformanța economică a Europei îi preocupă de mult timp pe factorii de decizie. Dar aceasta a urcat în vârful agendei lor acum că decalajul de creștere față de SUA a devenit și mai larg după șocurile gemene ale pandemiei de coronavirus și a războiului din Ucraina provocat de Rusia.

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat luna trecută că Europa se confruntă cu o amenințare „mortală” din cauza declinului economic, a creșterii iliberalismului și a războiului de la granița sa estică.

Divergență transatlantică acută

Produsul intern brut al SUA s-a dovedit mai rezistent la aceste șocuri și s-a redresat mai rapid, crescând cu 8,7% peste nivelurile pre-pandemice până în primul trimestru al acestui an. Acest lucru este mai mult decât dublul creșterii de 3,4% a PIB-ului zonei euro și chiar mai mult în fața creșterii echivalente de 1,7% a economiei britanice în aceeași perioadă.

Această divergență transatlantică a devenit atât de acută încât creează o ruptură între SUA și Europa în ceea ce privește politica monetară. Cu creșterea și inflația așteptate să rămână mai puternice în SUA decât în Europa, investitorii se așteaptă ca Rezerva Federală să reducă mai puțin ratele dobânzilor în acest an decât Banca Centrală Europeană sau Banca Angliei.

Combinația dintre costurile ridicate ale energiei în Europa, acum mult peste cele din SUA, și subvențiile atractive oferite de Washington pentru proiecte de energie verde și semiconductori construite în țară îndeamnă un număr mare de companii europene să-și mute activitățile acolo.

UE așteaptă soluțiile lui Mario Draghi

UE l-a rugat pe Mario Draghi, fostul prim-ministru al Italiei și fostul șef al BCE, să găsească modalități de a stimula competitivitatea blocului. Se așteaptă ca el să recomande o integrare mai profundă a piețelor de capital ale UE și o finanțare centralizată mai mare pentru apărare și alte domenii din partea Bruxelles-ului, avertizând recent că „fără acțiuni politice strategic concepute și coordonate, este logic ca unele dintre industriile noastre să își reducă capacitatea sau să se mute în afara UE”.

Chiar și șeful fondului petrolier al Norvegiei, unul dintre cei mai mari investitori din lume, spune că este „îngrijorător” cât de mult mai harnici, ambițioși și ușor reglementați sunt companiile și lucrătorii americani față de cei din Europa.

Confruntată cu o populație în vârstă și cu o lipsă de companii de frunte în domeniile tehnologiei cu cea mai rapidă creștere, politicienii europeni caută modalități de a injecta dinamism în economiile lor.

Paolo Gentiloni: Problema este cum să menținem un nivel suficient de investiții

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie al UE, spune că întrebarea acum este cum să se abordeze necesitatea de investiții critice în domenii precum tranziția verde și apărarea, având în vedere contextul lent.

„Scandalul pentru Europa nu este creșterea scăzută, pentru că, din nefericire, ne-am obișnuit cu aceasta”, spune el. „Problema este cum să menținem un nivel suficient de investiții, atrăgând capital privat și sprijinind cu investiții publice nevoile acestor noi provocări.”

Economia Europei se afla pe un trend ascendent la începutul anilor ’90, beneficiind de stimularea pieței unice a UE înainte de a o extinde spre est după sfârșitul războiului rece.

Dar de atunci, economiile combinate ale celor 27 de țări care alcătuiesc astăzi UE au pierdut constant teren în fața SUA, fiind lovite de o serie de eșecuri, în special de criza datoriilor din zona euro acum zece ani. Mai recent, pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina au provocat mai multe pagube economice Europei decât SUA.

Parte din problema Europei: o lipsă de creștere a cererii

Nivelurile medii de venit per capita în termeni de paritate a puterii de cumpărare în Europa au scăzut la aproximativ o treime sub cele din SUA, conform FMI. Mai mult, venitul per capita în SUA a depășit toate marile economii avansate ale UE, iar fondul prognozează că această discrepanță se va adânci în continuare în restul acestui deceniu.

Parte din problema Europei a fost o lipsă de creștere a cererii, investiții slabe și reținerea forței de muncă – în care companiile mențin mai mulți lucrători decât este necesar din cauza temerilor că vor avea dificultăți în a-i reangaja odată ce cererea revine.

Unele dintre aceste aspecte izvorăsc din lipsa încrederii consumatorilor în Europa. Prețurile locuințelor au scăzut în multe țări și guvernele își reduc cheltuielile. Creșterea mai rapidă a salariilor în SUA a ajutat lucrătorii să-și recupereze puterea de cumpărare pe care au pierdut-o din cauza inflației ridicate mai devreme decât omologii lor din Europa. Gospodăriile din SUA au beneficiat și de investiții mai mari în piețele de capital, care au crescut semnificativ în ultimii ani.

„Există efecte negative ale bogăției în Europa”, spune Ana Boata, economist la compania germană de asigurări Allianz Trade. „Dacă nu te aștepți să primești mai mult de la sistemele de asistență socială sau de pensii, este probabil să economisești mai mult și să cheltuiești mai puțin. Apoi adaugi incertitudinea provocată de războaie și ai un sentiment sumbru.”

În zona euro, oamenii încă economisesc mai mult de 14% din ceea ce câștigă

Gospodăriile mai bogate și mai în vârstă din SUA au fost izolate de costurile mai mari ale împrumuturilor datorită preferinței țării pentru ipoteci pe 30 de ani, blocând ratele dobânzilor la niveluri ultra-scazute dinaintea pandemiei. Gospodăriile europene au ipoteci cu termen mai scurt sau cu dobânzi variabile, care le-au consumat o parte mai mare din venitul lunar de doi ani încoace, de când ratele au crescut.

În zona euro, oamenii încă economisesc mai mult de 14% din ceea ce câștigă – mult peste media istorică. Dar consumatorii din SUA au cheltuit aproape toți banii în plus pe care i-au economisit în timpul pandemiei, reducându-și economiile la mai puțin de 5% din venitul lor.

În Europa se lucrează mai puțin

Oamenii din Europa aleg, de asemenea, să lucreze mai puțin – o tendință care s-a intensificat de la declanșarea pandemiei – subliniată de lucrătorii de tren din Germania care au reușit să reducă săptămâna de lucru de la 38 la 35 de ore până în 2029 și lucrătorii din industria siderurgică care cer să fie plătiți mai mult pentru a lucra doar 32 de ore pe săptămână.

BCE a estimat că la sfârșitul anului trecut angajații din zona euro lucrau cu cinci ore mai puțin decât făceau chiar înainte ca pandemia să lovească în 2020 – echivalent cu pierderea a 2 milioane de locuri de muncă cu normă întreagă pe an – în timp ce orele medii de lucru ale angajaților din SUA au rămas stabile.

„Există o diferență între echilibrul dintre viața profesională și cea personală în SUA și în Europa”, spune Markus Brunnermeier, un profesor de economie născut în Germania la Universitatea Princeton. „Preferințele oamenilor sunt foarte diferite. Scăderea forței de muncă din Europa este agravată de acest lucru și de demografie. Acest lucru poate fi compensat prin imigrație din Europa de Est, dar tinerii din această regiune se întorc acasă sau nu se deplasează deloc.”

Un alt obstacol pentru economia Europei: îmbătrânirea populației

Un alt obstacol pentru economia Europei provine din îmbătrânirea populației și scăderea ratei natalității, care deja creează o lipsă generalizată de forță de muncă pe măsură ce generația baby boomers se pensionează.

În prezent, în UE există trei persoane apte de muncă pentru fiecare persoană în vârstă de 65 de ani sau mai în vârstă. Dar până în 2050, se estimează că raportul va fi de mai puțin de două persoane apte de muncă pentru fiecare persoană în vârstă. Populația SUA va îmbătrâni mai ușor, de la aproape patru persoane apte de muncă pentru fiecare persoană în vârstă de peste 64 de ani astăzi, la mai puțin de trei până în 2050, conform biroului de recensăminte.

Multe țări din UE încearcă să mențină lucrătorii mai în vârstă în forța de muncă pentru o perioadă mai lungă sau să stimuleze participarea femeilor la forța de muncă. Dar societățile îmbătrânite înseamnă că tendințele demografice vor contribui probabil puțin la creșterea pe termen mediu, lăsând Europa și mai dependentă de îmbunătățirile în productivitate.

Zona euro a pierdut aproximativ 20% din productivitate în raport cu SUA

Aici, povestea este îngrijorătoare și mai departe. SUA este considerată un mediu mai prietenos pentru afaceri și mai dinamic din punct de vedere antreprenorial, care s-a dovedit constant mai pricepută în canalizarea investițiilor în sectoare cu creștere ridicată, inclusiv IT.

Isabel Schnabel, un executiv al BCE, spune că Eurozona a pierdut aproximativ 20% din productivitate în raport cu SUA începând cu mijlocul anilor ’90, atribuind acest lucru „eșecului continentului de a valorifica beneficiile dezvoltărilor tehnologice digitale” cum ar fi cloud computing și aplicațiile software. „Nu este că această cunoaștere tehnologică nu este distribuită în întreaga țară, dar este doar o foarte mică parte din firmele din interiorul țărilor care o utilizează eficient”, spune ea.

Schnabel adaugă că multe companii europene sunt prea mici și sunt constrânse de reglementare pentru a exploata pe deplin noile tehnologii. Companiile cu peste 250 de angajați reprezintă aproape 60% din locurile de muncă din sectorul privat în SUA, dar în UE aceasta scade între 12% în Grecia și 37% în Germania. „Firmele mai mari investesc mai mult și sunt mai productive”, spune ea.

O chestiune de productivitate

Întârzierea în productivitate a Europei este de lungă durată și extrem de costisitoare în ceea ce privește nivelurile de trai. Dacă cele mai mari cinci economii europene – Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Spania – ar fi egalat rata de creștere a productivității a Americii între 1997 și 2022, PIB-ul per capita ar fi, în medie, cu aproape 13.000 de dolari mai mare în termeni de paritate a puterii de cumpărare, estimează Institutul Global McKinsey.

„În ceea ce privește decalajul de productivitate între SUA și Europa, ceea ce s-a întâmplat, dacă măsurăm în ultimii patru ani, este că productivitatea SUA a fost ușor dezamăgitoare și a Europei a fost teribil de dezamăgitoare”, spune Jason Furman, un economist la Harvard.

O parte din problemă a fost creșterea încetinită a investițiilor în Europa. Erik Nielsen, consilier economic la banca italiană UniCredit, spune că investițiile în SUA au crescut cu peste 8% începând cu sfârșitul anului 2019 și erau încă în creștere puternică la începutul acestui an, în timp ce rămâneau „teribil de slabe” în Eurozonă, cu 4% sub nivelurile pre-Covid.

Diferențele sunt evidente atunci când sunt examinate cele mai mari companii. Cele mai mari companii europene cotate la bursă, cu venituri anuale de peste un miliard de dolari, inclusiv cele din Marea Britanie, Norvegia și Elveția, au investit cu 400 miliarde de dolari mai puțin decât omologii lor americani în 2022, a descoperit McKinsey.

Decalaj în investiții, deosebit de evident în domeniul IT

Volkswagen a fost singura companie UE care a apărut în primele 10 într-un raport recent al Comisiei Europene care a examinat cei mai mari 2.500 de investitori în cercetare și dezvoltare din lume în 2023. Șase dintre primele 10 erau cu sediul în SUA și niciunul nu era în Marea Britanie.

Jan Mischke, partener la McKinsey Global Institute, spune că decalajul în investiții este deosebit de evident în domeniul IT. Cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale celor așa-numitele Șapte Magnifice companii – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla – au însumat mai mult de 200 miliarde de dolari anul trecut, aproximativ jumătate din totalul cheltuielilor echivalente ale Europei în toate sectoarele private și publice.

Europa, spune Mischke, a construit și a perfecționat un model de „excelență industrială”, dar lumea se schimbă acum. „Există o perturbare tehnologică masivă în desfășurare în care o abordare incrementală nu este suficientă.”

Diferența în finanțarea capitalului de risc este semnificativă. Anul trecut, investiția în companiile americane a fost aproape de trei ori mai mare decât ceea ce au reușit cele din Europa, potrivit unui studiu KPMG. Fondurile de capital de risc din SUA au câștigat și de aproape cinci ori mai mult decât cele din Europa în ultimii trei ani.

„Cu toate pesimismele din jurul Europei, aceasta este întrebarea persistentă: este adoptarea noilor tehnologii AI probabil să fie mai lentă și mai puțin benefică decât în SUA și China?” spune Adam Posen, președintele Institutului Peterson pentru Economie Internațională. „Europa are o abordare în mod justificat precaută în reglementarea noilor tehnologii, dar aceasta va fi un dezavantaj.”

Dubii legate de sustenabilitatea politicilor americane

În timp ce miniștrii din UE sunt de acord că creșterea trebuie consolidată, unii pun sub semnul întrebării cât de sustenabilă va fi traiectoria actuală a SUA.

„Nu este o problemă nouă pentru Europa și nu este o problemă nouă pentru Țările de Jos: creșterea nu a fost spectaculoasă”, spune Steven van Weyenberg, ministrul de finanțe olandez. Dar privind performanța recentă, adaugă: „Partea acestei povestiri este politica fiscală foarte permisivă în SUA, care s-ar putea să nu fie sustenabilă pentru decenii.”

Majoritatea economiilor UE au început să reducă deficitul bugetar înainte de reintroducerea regulilor fiscale obligatorii în acest an. Dar cheltuielile SUA au continuat să crească. Se așteaptă ca această tendință să continue, indiferent cine câștigă alegerile prezidențiale din noiembrie. Biroul Bugetar al Congresului proiectează ca deficitele să rămână în jur de 6% pentru fiecare an fiscal în deceniul următor.

„Întrebarea este cât mai mult poate continua SUA să avanseze, când anul trecut a fost condusă în principal de un stimulent fiscal mare și o creștere semnificativă a imigrației”, spune Kaspar Hense, manager de portofoliu la investitorul RBC Bluebay Asset Management. „Dar o președinție Trump ar putea aduce mai multă generozitate fiscală și nu credem că Biden ar fi mult diferit.”

Abordări diferite privind piața muncii

Productivitatea SUA a fost stimulată de creșterea temporară a șomajului după izbucnirea pandemiei în 2020, care a redistribuit oamenii în roluri noi și mai productive odată ce activitatea s-a reluat. Europa, în schimb, a ales să protejeze locurile de muncă cu scheme masive de șomaj tehnic. „Am înghețat piața noastră a muncii”, spune Boata de la Allianz, adăugând că acest lucru a dus la „locuri de muncă zombificate”.

Cu toate acestea, acest model ar putea să se inverseze pe măsură ce stimulentul SUA se epuizează și dacă companiile europene încetează să-și păstreze excesul de forță de muncă. Economiștii BCE au scris săptămâna trecută pe un blog că există deja semne de „vânturi favorabile, mai slabe” pe piețele muncii din zona euro, „care la rândul lor vor sprijini creșterea productivității” pe măsură ce nivelurile de vacanță scad, salariile continuă să crească și orele de muncă să crească.

Potențialele câștiguri din AI – cum ar fi ceea ce face Siemens cu chatbot-ul său – reprezintă „un factor cheie substanțial și o oportunitate pentru Europa… pentru a avea puterea economică de a aborda unele dintre cele mai dificile probleme ale sale”, spune Ralph Haupter, șeful Europei, Orientului Mijlociu și Africii al Microsoft. El estimează că AI ar putea crește productivitatea programatorilor cu 40-45% și a angajaților de birou cu 20-25%.

„Există riscul ca pesimismul să devină autorealizabil”

Economia zonei euro a arătat semne tentative de redresare după stagnarea recentă, cu o creștere trimestrială de 0,3% la începutul acestui an. Economia Regatului Unit a crescut la o rată trimestrială chiar mai mare de 0,6%, depășind creșterea SUA de 0,4% în perioadă. Unii factori de decizie consideră că multe dintre problemele regiunii ar putea fi rezolvate dacă ar exista mai puțină negativitate cu privire la viitor.

„Există riscul ca pesimismul să devină autorealizabil”, spune Schnabel. „Având în vedere șocurile uriașe pe care le-am avut în Europa, performanța economică nu a fost atât de rea pe cât se temeau mulți, așa că ar trebui să încetăm să ne subestimăm.”

